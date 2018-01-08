Emre Tüzer, Janssen Türkiye kurumsal ilişkiler direktörü oldu

Emre Tüzer, Janssen Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü pozisyonuna atandı. Yeni görevinde; Janssen Türkiye’nin dış paydaşlarıyla olan ilişkilerini yönlendirecek olan Emre Tüzer, Pazara Erişim, Ruhsat ve Kurumsal İlişkiler alanlarına liderlik edecek.



Tüzer, Janssen Türkiye’ye 2007 yılında Ürün Yöneticisi olarak katıldı. 2010’da, Pazar Erişim ve Sağlık Politikası Müdürü olarak atandı ve daha sonrasında, Merkezi Sinir Sistemi alanında Bölge Müdürü ve Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. 2013’te Janssen EMEA’ya Operasyonel Pazarlama Müdürü olarak katılan Emre Tüzer son iki yıldır Şizofreni ve Alzheimer Uluslararası Marka Takımları Stratejik Pazarlama Direktörü olarak çalışmaktaydı.



Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret mezunu olan Emre Tüzer, Liverpool Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

