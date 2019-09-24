Emlakjet, Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası güçlerini birleştirdi

Kocaeli’ndeki gayrimenkul ofisleri ile kahvaltıda buluşan Emlakjet, Kocaeli Emlak Odası ile önemli bir işbirliğine imza attığını duyurdu. Emlakjet, bundan sonra üyesi olan gayrimenkul ofislerinin emlak odası aidatlarını karşılayacağını açıkladı. Kocaeli Emlak Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu’nun katıldığı buluşmaya bölgedeki gayrimenkul ofislerinin yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Kahvaltı programında yapılan konuşmaların ardından Emlakjet Ceo’su Tolga İdikat, Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu’na sektöre katkılarından dolayı plaket takdim etti. Ardından gayrimenkul danışmanlarına Emlakjet İstanbul Anadolu bölge müdürü Serhat Topaloğlu tarafından yapılan Emlakjet tanıtım sunumun ardından etkinlik sona erdi.

Tolga İdikat ve Kocaeli Emlak Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu

‘’Korsan gayrimenkul danışmanlarına geçit vermeyeceğiz’’

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, ‘’Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Emlakjet işbirliği sebebi ile bir araya geldik. Son dönemlerde oldukça gündemde olan Mesleki Yeterlilik Belgesi sektörümüzün geleceği için oldukça önemli. Bu nedenle bütün gayrimenkul danışmanlarının gerekli eğitimleri alarak bu belgeyi alması gerekiyor. Biz bugün sektörde oldukça köklü bir firma olan Emlakjet ile bir yıllık bir protokol imzaladık. Üyelerimizin sektörde alanında uzman kişiler olarak öne çıkmasını istiyoruz. Bu nedenle Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni almayan ‘korsan gayrimenkul danışmanlarına’ geçit vermeyeceğiz’’ açıklamasında bulundu.





‘’Sektördeki tecrübemizi Kocaeli’ndeki gayrimenkul danışmanları ile paylaşacağız’’

Programda konuşan Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yaptığı işbirliği ve sektörle ilgili olarak, ‘' Emlakjet olarak öncelikli hedefimiz kendimize yenilikler katarak sektörün geliştirmek, yapmış olduğumuz işbirliği ile emlak ofislerinin lokal tecrübe ve sermayesini global iş ortakları ile bir araya getirerek en hızlı şekilde çözüme kavuşmak istiyoruz. Bu nedenle ekonomik anlamda ülkeye katkısı oldukça büyük olan Kocaeli’ndeki gayrimenkul danışmanları ile bir araya gelmek istedik. Kocaeli Türkiye'nin ekonomik ve sanayi üretimi açısından en büyük illerinden biri. Buna rağmen toplam konut satışlarında geçen seneye oranla %20’lik bir düşüş gerçekleşti, Kocaeli’nde ise bu rakam %41,8 olarak kayıtlara geçti. Ancak konut kredi faiz oranlarının düşmesi ile birlikte Ağustos ayında ipotekli konut satışlarında büyük bir artış gözlemlendi. Kocaeli’nde ipotekli konut satışı geçen ay %151 yükseldi. 2006’dan bu yana devam ettiğimiz ve 7.000’den fazla emlak ofisine hizmet verdiğimiz bu sektörde Kocaeli’ndeki gayrimenkul danışmanları ile tecrübelerimizi ve bilgilerimizi paylaşıyor olacağız. Bu bilgi aktarımı ve işbirliği için Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı seçtik. Bu seçimimizin en önemli sebeplerinden biri Alpay Hacıoğlu’nun gayrimenkul sektöründe oldukça aktif bir rol üstlenmesi. Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerini sektördeki teknolojik yenilikleri ile tanıştırıp başarı odaklı, kaliteli ve güven üzerine kurulu bir zincirin halkası olma fırsatı sunuyoruz’’ şeklinde konuştu.