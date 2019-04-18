Emlak piyasası hareketlenmeye hazırlanıyor

Hürriyet Emlak Projeland’in CEO’su Andrew Olejnik,

2019’un ilk çeyreğinde konut aramaları yüzde 35 arttı; konut alıcıları fırsat bekliyor

Doğan Holding ve Uluslararası gayrimenkul teknoloji firması Homsters işbirliğiyle faaliyet gösteren Hürriyet Emlak Projeland, web sitesi aramalarından 2019 yılı ilk çeyrek verilerini paylaştı. Verilere göre 2019 yılı ilk çeyreğinde 2018 yılına kıyasla yüzde 35’lik artış gerçekleşti.

Hürriyet Emlak Projeland CEO’su Andrew Olejnik web sitelerinde yaşanan bu artışın emlak pazarına da yansıyacağını belirterek, arama trafiğinin satışlara etkisinin önümüzdeki dönemde gerçekleşeceğini, konut alıcılarının alım kararını netleştirmek için fırsat kolladıklarını belirtti.

TÜİK verileri açıklandı, satışlardaki düşüş aramalara yansımadı

Mart 2019 konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azalarak 105.046 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19.140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10.619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6.366 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 44.163 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42 oldu.



TÜİK verilerini yorumlayan Olejnik; konut satışlarında düşüş yaşansa da Hürriyet Emlak Projeland verilerine göre konuta olan ilgide büyük bir artış olduğunu vurguladı. Olejnik’in açıklamaları şöyle devam etti:

“Konut satışları düşerken, konut aramalarının artması, konut alıcılarının alım için iyi fırsatlar beklediğini, daha da bilinçlendiklerini, daha talepkâr ve dikkatli hale geldiklerini gösteriyor. Bu ilginin ileride satışa dönüşeceğine inanıyorum. Yüksek konut kredisi faizleri alıcıların bekleyişe geçmesine sebep oldu.”

Talebi karşılayabilen şirketler kazanacak

Olejnik sözlerine şöyle devam etti: “Müşterinin talebine göre, doğru projeleri hayata geçiren inşaat şirketlerini önümüzdeki dönemde satışlarını hızlandıracaktır. Unutmayın ki; insanlar gayrimenkul aramaya devam ediyor. Konut alıcısının bütçesine uygun ödeme koşulları ve fırsatlar sunan projelere olan ilgi önümüzdeki dönem artacak.”

İstanbul’da sıfır konut satışında fiyatlar 240 bin TL’den başlıyor

Site arama sonuçlarından sıfır konut projelerine olan ilginin arttığına dikkat çeken ve istatistiksel veriler paylaşan Olejnik, “İstanbul’da bin 286 adet satışta olan konut projesi var. Sıfır konut projelerinde fiyatlar en düşük 240 bin TL’den başlayarak 21 milyon TL’ye kadar çıkıyor. İstanbul geneline baktığımızda sıfır konutta metrekare bazındaki ortalama satış fiyatı 7 bin 257 TL. İlçelerin konum ve koşullarına göre değişen metrekare fiyatları 2 bin TL’den başlayıp 43 bin TL’ye kadar çıkıyor. Aramalar ise 300 bin ile 400 bin TL arasında olan konutlara yoğunlaşıyor. Satışların da bu rakam aralığında olan konutlarda gerçekleşmesini bekliyoruz‘’ dedi.

İstanbul’un en pahalısı Beşiktaş Levazım

Olejnik sözlerine şöyle devam etti. ‘’Metrekare bazında en yüksek satış fiyatına sahip olan ilçe 43bin TL ile Beşiktaş Levazım. Levazım’ı Bakırköy - Ataköy 1. Kısım 40 bin 330 TL, Beyoğlu - Kocatepe 36 bin 204 TL, Bakırköy - Yeşilyurt 31 bin 111 TL, Üsküdar – Altunizade 28 bin 987 TL, Beşiktaş – Nispetiye 23 bin TL, Bakırköy - Ataköy 2-5-6 – 22 bin 223 TL, Beşiktaş - Etiler 22 bin 78 TL, Beykoz – Soğuksu 19 bin 608 TL, Beykoz – Çubuklu 19 bin 530 TL ile izliyor. En çok arama Kadıköy, Küçükçekmece ve Pendik ilçelerinde yapılıyor.”

İstanbul’un en uygun fiyatlı semti Sancaktepe Safa Mahallesi

İstanbul’daki sıfır konut projelerinde en düşük metrekare fiyatına sahip olan Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi ortalama 3 bin TL’den satışa çıkıyor. Bu rakamları Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi, Esenyurt Yenikent Mahallesi, Pendik Yayalar Mahallesi, Tuzla Aydınlı Mahallesi, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi, Pendik Şeyhli Mahallesi, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi ve ortalama metrekare fiyatı 2 bin 400 TL olan Sancaktepe Safa Mahallesi izliyor.

Hürriyet Emlak Projeland hakkında:

Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak ve uluslararası gayrimenkul teknoloji firması Homsters tarafından kurulan Hürriyet Emlak Projeland güncel konut projelerini tek çatı altında topluyor. Potansiyel konut alıcılarına ev arama süreçlerini kolaylaştırmak için yenilikçi, güvenilir ve şeffaf bir yaklaşım sunuyor. Kullandığı yapay zekâ ve makine öğrenme teknolojisi ile aktif konut arayışındaki site ziyaretçilerini ve uygun pazarlama kanallarındaki konut alıcılarını nokta atışı ile tespit ederek bu kişileri tercihlerine uygun projelere yönlendiriyor. İnşaat firmalarına da doğru hedef kitleye ulaşma imkânı sunan sitede 5 binin üzerinde projenin detaylı bilgilerinin yanı sıra iç mekânları ve yerleşimi görmeyi sağlayan 360 derece sanal tur görselleri, proje konumunu havadan gösteren videolar, 3D görseller, videolar, tanıtım yazıları, kampanya haberleri ve sektördeki son gelişmeler yer alıyor.