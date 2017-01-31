EMLAK KONUT GYO VADEYİ 20 YILA ÇIKARDI

Emlak Konut GYO bünyesindeki 30 projedeki 15 bin konut için 31 Mart’a kadar geçerli olan kampanyada ayrıca; 10 yıla yüzde 0,45 vade farkı 5 yıla ise ‘0’ vade farkı gibi uygun ödeme koşulları sunuluyor. “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasında ortalama 100 bin TL için kullanılacak kredilerde 240 ay için aylık ödeme 930 TL, 120 ay için ise 1.080 TL dolayında olacak. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” sloganıyla yola çıkıyor ve bir ilke daha imza atarak 20 yıl vade ile yaşam alanları sunuyor. Konut ve bankacılık sektörünün el ele vererek vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan kampanya; 20 yılda yüzde 0,79 vade farkı, 10 yılda yüzde 0,45 vade farkı, 5 yıla ‘0’ vade farkı ve sadece yüzde 5 peşinat ile ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor. 20 yıl vade ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan kampanya 31 Mart 2017’ye kadar sürecek.



Kampanyada aylık ödemeler 100 bin TL için 930 TL’den başlıyor…

Cazip koşullarla konut edindirmeyi kolaylaştıran “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasında ortalama 100 bin TL için kullanılacak kredilerde 240 ay için aylık ödeme 930 TL, 120 ay için ise 1.080 TL dolayında olacak. Emlak Konut GYO bünyesindeki 30 prestijli projede geçerli olan kampanyaya Albaraka, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bankası katılım gösteriyor. “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyası için 31 Ocak 2017’de Ataşehir’deki Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen basın toplantısına; Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum ile kampanyada yer alan 9 bankanın yöneticileri katıldı.



Konut ve bankacılık sektörü ülkemiz için el ele verdi.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum; “Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bütün projelerde vatandaşlarımızın Emlak Konut’a olan ilgisini ve güvenini daima hissettik geçen yıl Ağustos ayında başlattığımız kampanya ile sektöre büyük katkı ve ivme getirdik. “Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz” kampanyamız ile sektörde oluşturduğumuz güçlü sesi ve vurguyu yineleyerek aynı hareketi bugün de sürdürmek istiyoruz. Şimdi aynı azimle, inançla ve vatandaşlarımızdan gelen ilgi ve güven doğrultusunda sektörde yeni bir seferberlik başlatmak istiyoruz. İnşaat sektörünün en büyük ve en deneyimli müteahhitleriyle ve en büyük bankalarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkemiz ve sektör için büyük bir işbirliğiyle beraber çalışacağız. Bu kampanyamızın konut sektörünün ve bankacılık sektörünün el ele verdiği en güzel örneklerden biri olacağından eminiz. Ülkemizin büyük firmalarının ve bankalarının büyük bir işbirliği ile güçlü bir Türkiye için kolektif çalışmalarını görmek bizi ayrıca çok memnun etmektedir.



Konut sahibi olmak için çok doğru bir zaman

Sektöre ivme kazandıracak olan kampanyanın konut almak isteyenler için tarihi bir fırsat sunduğunu dile getiren Murat Kurum, konut sahibi olmak ve gayrimenkule yatırım yapmak için çok doğru bir zaman, Bu kampanyamız ile 30 prestijli projemizdeki 15 bin konut için kredi vadesini tam 20 yıla çıkararak sektörde bir yeniliğe daha imza atmış oluyoruz, daha önce vatandaşlarımıza sunulmayan bir imkânla karşılarına çıkıyoruz. Vadeyi 20 yıla çıkararak ve taksitleri düşürerek her bütçeye, her aileye seçenekler oluşturma gayreti içindeyiz. Emlak Konut olarak işbirliği yaptığımız müteahhitler ile birlikte sektörümüz özelinde vade oranlarını düşürmek için bütün çağrıları yaptık ve bu çağrılarımız olumlu yanıt buldu. Bu kapsamda 20 yıl için 0.79 vade farkı, 10 yıl için 0.45 vade farkı ve 5 yıl için vade farksız ile bankaların hâlihazırda uyguladığı oranları düşürerek vatandaşlarımıza 30 farklı projemizden ev alma imkanı sunacağız. 31 Mart 2017 tarihlerine kadar geçerli olacak kampanyamız tamamlandığında 2-2,5 milyar TL’lik ciro hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bu kampanyamızda çeşitli konut tipleriyle, alım gücü düşük veya yüksek olan tüm vatandaşlarımızı zengin imkânlara sahip, yatırım yapılabilirliği yüksek, değer artış kazancının güçlü olduğu projelerimizle buluşturacağız. Emlak Konut olarak gerek 2016 yılında yapmış olduğumuz gerekse “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” sloganıyla başlattığımız yeni kampanyamızın sadece sektörümüze değil bütün sektörlere ve bütün şirketlere motivasyon olmasını umut ediyoruz. Bu büyük fırsatın tüm kesimler ve vatandaşlarımız tarafından büyük ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.



Kampanyaya katılan 9 banka, ekonomi ve inşaat sektörü için güven mesajı verdi

Ülke ekonomisine ve inşaat sektörüne duydukları güvenin bir göstergesi olarak “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasına katılmak duydukları memnuniyeti dile getiren 9 bankanın temsilcileri; temeli güçlü olan ekonomimizi daha da güçlendirecek bir kampanya olarak gördüklerini söylediler. 20 yılda finansman maliyetlerinin daha da aşağıya ineceğini düşünen banka temsilcileri, “gün gelecek bugün konuştuğumuz oranları da aşağıya çekme yapılandırma gündeme gelecektir. Ülke ekonomimize ve inşaat sektörüne güveniyoruz” dediler.



30 prestijli Emlak Konut GYO projesi

1 Şubat 2017 ile 31 Mart 2017 arasında geçerli olacak “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasına dahil olan projeler şu şekilde: Adım İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3.Etap, Göl Panoroma Evleri, İstmarina, Karat 34, Karat Ofis Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent 4, Köy Zekeriyaköy, Maslak 1453, Park Mavera 2, Metropol İstanbul, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Sofa Loca, Tema Şehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent

