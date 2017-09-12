EMLAK KONUT GYO, CITYSCAPE GLOBAL FUARINDA YATIRIMCILARLA BULUŞTU

Dubai’de gerçekleşen ve Dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul fuarlarından biri olarak gösterilen Cityscape Global fuarı bu yıl da gayrimenkul piyasasının profesyonellerini bir araya getirdi. Fuarın ardından Cityscape Global 2017’yi değerlendiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat KURUM, gayrimenkul sektöründe dış pazarlara açılmanın ve global arenada ülkemizin tanıtımının önemine dikkat çekti.

Cityscape Dubai’nin gayrimenkul sektörünün birçok karar vericisini aynı anda bir araya getirerek , küresel bir network oluşturulmasına olanak sağladığını dile getiren Murat Kurum; “Bildiğiniz gibi Cityscape Global sektörün önemli sahnelerinden birisi ve Emlak Konut olarak bizde bu sahnede uzun bir süredir düzenli olarak bulunmaya özen gösteriyoruz. Bu senede fuar boyunca dışa açılmanın öneminin farkında olarak körfez yatırımcılarına projelerimizi anlatıp ülkemizi tanıttık. Burada ülkemizde son dönemde konut sektöründe sağlanan devlet eliyle teşvikler ve bu sektörün oyuncularının elini taşın altına koymasıyla birlikte yatırımcıya sağlanan cazip fırsatların daha geniş kesimlere duyurulup özellikle yabancı yatırımcıya yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalıştık. Bu bağlamda Dubai’de Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde ofis açma çalışmalarımızda tüm hızıyla devam ediyor. Tüm Türk Şirketlerimiz burada yabancı gruplarla ve yatırımcılarla iletişim halinde olarak, kendi markasını, Türk inşaat sektörünün gücünü, potansiyelini ve özgüvenini uluslararası platforma taşıdı.





Ülkemiz Bir Cazibe Merkezi

Körfez yatırımcıları için ülkemiz ciddi anlamda bir cazibe noktası ve göz ardı edilemeyecek bir merkez. Ülkemizin, bu bölgeye ve insanına olan kültürel ve coğrafi yakınlığı yabancı yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmelerinde etken rol oynuyor. Bunun yanında ülkemizin son 15 yılda yakalamış olduğu siyasal istikrar, ekonomimizin global sıkıntılara rağmen gösterdiği büyüme trendi, ülkemizi yatırım yapılabilirlik açısından cazip kılan en önemli etkenlerden biri.





Potansiyeli yüksek çalışmalara devam edeceğiz.

İç pazarda da yoğun bir dönemden geçtiklerine değinen Murat Kurum ; “Son dönemde yoğun bir tempodan geçiyoruz. Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirdiğimiz ihalelerle 11 milyar TL’lik bir değer oluşturma başarısı gösterdik. Ardından Ağustos ayında ölçeği kadar sunduğu yaşam ile de ayrı bir yere konumlandırdığımız Küçükçekmece’de 1 milyon metrekarelik arazi üzerinde mahalle konseptiyle hayata geçirmeyi planladığımız “Bizim Mahalle” projemizin ihalesini duyurduk. Ardından Eylül ayında bugüne kadar 13.000 bağımsız bölüm, alt yapı, sosyal donatı alanları inşa ettiğimiz Başakşehir’de şimdi de içerisinde ofis, dükkan, otel, spor alanları, hayvanat bahçesi, biyolojik gölet gibi bir çok sosyal donatıyı da içerisinde bulunduran büyük metropollerde görmeye alışık olduğumuz dev Şehir Parkını Kuzey Yakası’nı duyurduk. Burada da akıllı ofislerin satışlarına birkaç gün önce başladık. Eylül ayı içerisinde Ankara Saraçoğlu’nda yapacağımız dönüşüm hamlesinin de inşallah ilk adımlarını atacağız. Saraçoğlu mahallesini geçmişine uygun olarak projelendireceğiz. Ayrıca önümüzdeki günlerde şirket bünyesindeki Florya arsasının ihale edilmesiyle birlikte emlak konut 15 milyar TL’lik hedefine çok yaklaşmış olacak ve sene sonuna doğru açacağı yeni ihalelerle sene başında koyduğu hedefini yakalayacak. Bu arada önümüzdeki birkaç gün içinde emlak konut çatısı altındaki yüklenicilerimizin başlatacağı yeni bir kampanyamız olacak. 14 Eylül – 31 Ekim tarihlerinde geçerli olacak kampanya konut alıcılarına yüzde 5 peşinat ile konut sahibi olma imkânı sağlıyor. %5 peşinat %15 satıştan 1 yıl sonra kalan %80’lik kısım ise anlaşmalı bankalardan çekilecek kredi esasına dayanıyor ve ilk taksit ödemeleri ocak 2019’da başlıyor. Kampanyamız konut sahibi olmak, yatırımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için ciddi bir kolaylık sağlayacak. Gördüğünüz üzere çalışmalarımız çok yoğun şekilde hem iç hem de dış pazara yönelik süratle devam ediyor. Özünde ortak olan amacımız doğrultusunda tüm Türk firmalarıyla beraber verimli bir fuar süreci geçirdik. Ümit ediyorum ki hem Emlak Konut olarak bizler hem de sektörümüzün diğer paydaşları dinamizmi ve potansiyeli yüksek çalışmalarla ülkemizin tanıtımına ve ilerlemesine katkı sağlamaya devam edeceğiz”. dedi.

Basın Bülteni