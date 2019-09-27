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Emlak Konut, Galatasaray'la imzaladığı Florya ve Riva projelerini feshetti

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokolleri feshettiğini duyurdu.

Emlak Konut, Galatasaray'la imzaladığı Florya ve Riva projelerini feshetti

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokolleri feshettiğini duyurdu.

27 Eylül 2019 Cuma 16:36
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Emlak Konut, Galatasaray'la imzaladığı Florya ve Riva projelerini feshetti

13 Eylül'de Galatasaray mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya'daki taşınmazlara yönelik protokol için fesih sürecinin başladığını duyuran Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), bugün protokolleri feshettiğini bildirdi.

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir."

Galatasaray 'revize edelim' demişti

Fesih sürecinin başladığı dönemde konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sözleşmenin tamamen feshedilmesini değil, revize edilmesini talep etmişti.

Cengiz, Emlak Konut tarafı ile görüştüklerini belirterek, "Biz Florya'da kalalım, Galatasaray'dan kuruş para çıkmayacak şekilde sözleşmeyi sadece Riva üzerinden revize edelim dedik. Bu konuda sözlü mutabakat yaptık ve görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Riva'da 509 villa satışa çıkmıştı

Emlak Konut'un yaptığı ihalede 1.5 yıl önce Riva arazisini ikinci sıradan alan Yılmaz inşaat, bölgede Düşler Vadisi adıyla 1500 villadan oluşan projenin inşaatına başladı. Etaplar halinde ilerleyen projede ilk etaptan 509 konut satışa çıkmıştı. Tüm etapların ise 6 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

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