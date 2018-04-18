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Emirates Havayolları’ndan Vizyon Turizm’e ödül

Emirates Havayolları’nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği Top 10 Travel Agency Award 2017’den Vizyon Turizm, ödülle döndü. 2017’nin en çok satış yapan acentelerinin ödüllendirildiği törende Vizyon Turizm, Emirates Shining Star 2017 ödülüne layık görülerek başarısını kanıtladı.

Emirates Havayolları’ndan Vizyon Turizm’e ödül

Emirates Havayolları’nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği Top 10 Travel Agency Award 2017’den Vizyon Turizm, ödülle döndü. 2017’nin en çok satış yapan acentelerinin ödüllendirildiği törende Vizyon Turizm, Emirates Shining Star 2017 ödülüne layık görülerek başarısını kanıtladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:01
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Emirates Havayolları’ndan Vizyon Turizm’e ödül

Köklü geçmişmişini yüzde 100 müşteri memnuniyetiyle taçlandıran Vizyon Turizm, Emirates Havayolları’nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği Top 10 Travel Agency Award 2017’den ödülle döndü. 2016 yılına göre 2017’de başarısını kanıtlayan firmaların ödüllendirildiği törende Vizyon Turizm, Emirates Shining Star 2017 ödülüne layık görülerek  başarısını kanıtladı. 

Ödüle ilişkin açıklamada bulunan Vizyon Turizm’in Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, “Vizyon Turizm olarak başarımızın tescillenmesi bizim için çok kıymetli. Başarımızı her yıl artırarak devam ettirdiğimiz bu yolda, binlerce yolcu için destinasyon oluşturuyor, tatil planlarını çiziyoruz. Yaptığımız iş çok kıymetli ve bunun bilinciyle çalışıyoruz. Dolayısıyla bizi bu ödüle layık gören ve seçen herkese şükranlarımızı sunmak isterim. Misafirlerimizin memnuniyeti bizim için çok kıymetli“ dedi. 
 

Son Güncelleme: 18.04.2018 11:43
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