Emirates'e 'Dünyanın En İyi Havayolu' ödülü

Emirates, seçkin Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri’nde Dünyanın En İyi Uçak İçi Eğlence Ödülü’nü 14’üncü kez kazanarak bir rekora imza attı. Şirket ayrıca, bu yıl, Ortadoğu’daki En İyi Havayolu Personeli Hizmeti ödülünü aldı.

Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri, havayolu hizmetleri mükemmelliğinde küresel belirleyici olarak kabul ediliyor. Bu yılın sonuçları, 100 ülkeden, 20 milyonun üzerindeki yolcu ile belirlendi. Araştırma, Ağustos 2017’den Mayıs 2018’e kadar 335 havayolu şirketi üzerinde gerçekleştirildi.

Emirates’in Müşteri Deneyimleri Bölüm Başkan Yardımcısı (IFEC) Patrick Brannelly konuya dair yaptığı açıklamada: “İnovasyon ve hizmet kusursuzluğu konusundaki kararlılığımızın Skytrax tarafından tanınması gurur verici. Her zaman için, yaratıcı ve geçerli kalmak ve dünyanın pek çok farklı kültüründen oluşan yolcularımıza cazip gelecek planı oluşturmaya devam etmek adına çok sıkı çalışıyoruz. Bu ödüllerin, yolcuların doğrudan geribildirimine dayanması, memnuniyet verici bir sonuç ve Emirates deneyiminin oluşturulması konusundaki yoğun çalışmalarımızın, harika bir şekilde tanınması demek oluyor,” dedi.

1992 yılında, filosundaki her uçağında bulunan her koltuğuna TV ekranları bulunduran ilk havayolu şirketi olan Emirates, her zaman için, endüstri içerisinde, yenilikçi bir kuruluş olmuştur. Şirket, günümüzde havada en kapsamlı ve son teknoloji ürünü eğlence ve bağlantı hizmetlerinden birini sunuyor. Emirates’in ödüllü uçuş-içi eğlence sistemi olan ice, artık, dünyanın her yerinden 100’den fazla çocuk kanalı ve 700’ün üzerinde film de dahil, 3,500 kanala varan eğlence imkânı sağlıyor.

Eşsiz içerik çeşitliliğinin yanı sıra, Emirates, yolcularına Canlı TV imkânı sağlamak için, sürekli yatırım yapıyor. Tüm Emirates uçaklarının %70’den fazlası, Boeing 777-200LR ve 777-300ER filolarının tamamı da dahil, Canlı TV hizmeti veriyor. Canlı TV hzimeti, spor meraklılarına, Sport 24 ve Sport 24 Extra’da gösterilen, en beğenilen turnuva ve maçları izleme imkânı da sunuyor. Yolcular ayrıca, CNN, BBC World News, Sky News, Euro News, CNBC ve NHK World gibi, uluslararası haber kanallarından seçim yapma imkanına da sahip oluyor. Canlı TV; Boeing 777 filosu ve seçkin Emirates A380 filosunda bulunan 170 uçakta mevcut.

Wi-Fi bağlantısı imkânı, tüm A380’ler, 777-300ER’ler ve 777-200LR’ler de dahil, filonun %98’den fazlasında bulunuyor. Tüm kabin sınıflarındaki müşteriler, 20MB ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanabiliyor ve her ay, neredeyse bir milyon yolcu, uçuş sırasında, bu bağlantı hizmetini kullanıyor. Emirates Skywards üyeleri, üyelik statülerine ve seyahat sınıfına bağlı olarak, First Class ya da Business Class’ta seyahat ederken, ücretsiz Wi-Fi da dahil, özel fırsatlardan yararlanabiliyor.

Emirates’in uçuş sırasındaki hizmetleri, 135’ten fazla ülkeden gelen, 21,000 kabin ekibi ile bütünlük kazanıyor. 60’tan fazla dil konuşan ekip üyeleri, en iyi uçuş hizmeti ve Emirates uçak içi deneyimini sağlamak üzere, Dubai’de bulunan, dünya sınıfındaki eğitim tesislerinde eğitiliyor.