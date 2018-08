Emirates, A380 Operasyonlarının 10. yılını kutluyor

1 Ağustos 2008 tarihindeki, Dubai’den New York’a yapılan ilk uçuşundan beri, Emirates A380, 105 milyondan fazla yolcu taşıdı ve 115 bin uçuşta, 1.5 milyar kilometre yol kat etti; bu, dünya etrafında 39,000 kez dolaşmak anlamına geliyor.

Emirates, şirketin merkezi olan Dubai’den günlük olarak yapılan 80’den fazla uçuşla, 6 kıtadaki 49 şehre uçan, 104’ün üzerinde çift katlı uçağı ile, dünyanın en büyük A380 uçağı operatörü konumunda… 104 uçaktan oluşan filosuna ek olarak, şirket 58 adet yeni A380 için sipariş vermiş durumda. Günümüzde Emirates, ayrıca, dünyanın, Dubai’den Kuveyt’e olmak üzere en kısa ve Dubai’den Auckland’a olmak üzere en uzun direkt A380 seferlerini gerçekleştiriyor.

Emirates Başkanı Tim Clark konuyla ilgili şunları söylüyor: “Göklerdeki ilk Emirates A380 uçuşunun gerçekleşmesinden beri sıra dışı bir 10 yıl geçti ve A380, dünyadaki en tanınan ve hayran olunan uçaklardan birisi haline geldi. Yolcular ferahlığı nedeni ile bu uçakta uçmayı seviyor. Aynı zamanda her sınıfta var olan konforu ve Uçak İçi Lounge, Duş Spa ve First Class süitler gibi ikonik ürünleri sayesinde A380, uçuş deneyimi kavramını yeniden tanımlıyor. Amiral gemimiz A380 ile müşterilerimize en iyi deneyimi sağlamaya ve bizle her uçtuklarında onları bir kez daha hayran bırakmaya devam edeceğiz.

Emirates A380 ayrıca, hava-uzay endüstrisinde ve yüksek değerli tedarik zincirinde de önemli bir etkiye sahip. Sektöre yüz binlerce işle istihdam ve A380 üretim tesislerine sahip olan ülkelere de önemli ekonomik faydalar sağlayan A380, uçtuğu her yerde, trafik ve talebi daha da canlandırarak, turizm ve ticareti desteklemeye devam ediyor”.

Havacılık tarihine geçen anlar…



Emirates A380, Jetman Dubai ikilisi ile 2015 yılında gerçekleşen, eşi benzeri görülmemiş formasyon uçuşu da dahil olmak üzere havacılık tarihindeki bazı ilklerin merkezi haline geldi. Dubai ve Palm Jumeirah göklerinde, büyüleyici formasyon uçuşları gerçekleştirildi ve havacılığın ne aşamaya geldiği gözler önüne serildi. Aynı yıl, Emirates, 615 yolcu kapasitesi olan, dünyanın ilk 2-sınıflı A380 hizmetini tanıttı.

A380; 2017’de, Dubai Airshow’da, Boeing 777-300ER’ın eşlik ettiği ve BAE’nin hava gösteri ekibi Al Fursan’ın yakından takip ettiği özel bir gösteri uçuşu ile, kendisini yeniden göklerde gösterdi.

Emirates A380 ayrıca, tek ve tarifeli seferler, özel anma uçuşları, charter uçuşları, test uçuşları ile ve diğer operasyonel amaçlarla toplam 73 havaalanına iniş yaptı ve yeterli alana sahip olmayan havaalanlarındaki verimliliklerin en üst düzeye çıkarılmasında önemli rol oynadı.

Daha iyi müşteri deneyimi sağlamada ilham kaynağı…



First Class’tan Economy Class’a kadar, uçuş konforundaki yeni standartları tecrübe etme anlamında Emirates A380, yolcular için endüstrinin kademe atlamasını sağladı. Emirates ayrıca, 2008 yılında, uçağın daha yüksek tavanlar ve ruh haline göre aydınlatma özelliğinin yanı sıra, sektörde bir ilk olan, 40 bin fit yükseklikte Uçak İçi Lounge gibi yeni özelliklerini tanıttı. 2008’den beri, 5 milyonun* üzerinde yolcu Emirates A380 Uçak İçi Lounge’ın konforunu yaşadı. 2017’de, Emirates, diğer dokunuşların yanında, daha şık bir tasarıma, yeni renk paletine, sosyal oturma düzenine ve surround ses sistemine sahip yeni jenerasyon Uçak İçi Lounge’ı tanıttı. Popülerlik kazanmış Duş Spa, Emirates A380’nin üst düzey konforunun belirleyici özelliği haline geldi ve uzun mesafe seyahat eden First Class müşterilerin yüzde 80’inden fazlası tarafından kullanıldı.

Emirates’in, bugün uçmakta olan 1,400’den fazla A380 süitinde bulunan First Class alanı yolculara, benzersiz bir özel alan ve lüks dokunuşlarla hizmet veriyor.

2008 yılından beri, A380’lerdeki tüm uçuş sınıflarda, 120 milyonun üzerinde yemek servis edilirken First Class müşterileri, 2.7 milyon kutu havyar tüketti ve uçaklara 3.5 milyonun üzerinde yaş çiçek yüklendi.

Eğlence denildiğinde, Emirates’in birçok ödül kazanmış olan uçak içi eğlence sistemi ice, 3,500’ün üzerindeki kanalıyla, eşsiz bir kalite ve seçim esnekliği sunuyor. Emirates A380 Economy Class koltuklarında, endüstrideki en geniş, koltuk üzeri bireysel 13,3 inçlik TV ekranlara sahip.



Emirates ayrıca, A380 filosunun uçuşlarını gerçekleştirmek üzere özellikle eğitim görmüş, 1,500 mürettebat ve 20,000’den fazla kabin ekibi personeline sahip.

Toplumlar ve ekonomiler üzerinde olumlu etki…



Emirates A380 programı, küresel hava taşıtı imalatındaki tedarik zincirinde olan üretimdeki istihdamı destekliyor ve Airbus’ın tahminine göre, Emirates A380 siparişleri, sadece Avrupa’daki, 41,000 doğrudan, dolaylı ve bunlardan doğan işlere destek sağlamış durumda. Emirates A380 yatırımının, Avrupa’daki tahmini etkisi, bölgedeki GSYH’ye, 3.4 milyar Euro değerinde katkıda bulunması.*

2018 Ocak ayında, Emirates, 16 milyar ABD Doları değerindeki, 36 yeni A380 için sipariş verdi ve şirketin 178 birimlik taahhüdünü yerine getirirken şirketin 2020 sonrasındaki teslimatlarla birlikte, Avrupa ekonomilerine, daha da fazla fayda yaratmasına imkan sağladı.

2008 yılından beri, Emirates A380, ayrıca, Airbus Vakfı ile birlikte yaptığı insani yardım uçuşlarıyla 120 ton gıda ve hayati gereklilikteki acil durum malzemesinin taşımasını yerine getirdi.

Dubai, A380 bakım ve işletimine yönelik küresel bir merkez…



Airbus A380’in en büyük operatörü olan ve merkezi Dubai’de bulunan Emirates mühendislik bölümü, A380 bakım hizmetlerinde dünya lideri haline gelmiş durumda. Havayolu şirketi, Dubai’de, her biri A380’leri barındıran, 7 adet ağır bakım hangarı ve dört adet hafif bakım hangarını da içeren, modern ve kapsamlı tesisler işletiyor. Emirates mühendislik bölümü ayrıca, dünyadaki en kapsamlı Bakım, Onarım ve Kontrol (MRO) tesislerini oluşturmak üzere, deneyim, know-how ve altyapısını bir araya getirdi ve bugüne kadar 157 A380 C-Kontrolü gerçekleştirdi. Ayrıca, 25’den fazla A380 uçağı yeniden boyandı ve tüm Expo 2020 çıkartmalarını sergileyen A380’lere ek olarak, şu anda Emirates A380’lerini, 16 büyük hava taşıtı çıkartması süslüyor. Tüm uçak yeniden boyama ve çıkartma uygulamaları, şirketin Hava Taşıtı Görünüm Merkezi’nde yerine getiriliyor.

2013 yılında dünyanın en büyük A380 merkezi olan Dubai, A380 operasyonlarına yönelik, türünün ilk örneği ve amaca yönelik inşa edilmiş olan A Terminal Salonununaçılışına sahne oldu. 3.3 milyar ABD Doları değerinde olan tesis, yolculara, First ve Business Class salonlarından A380 uçağına doğrudan geçişin yanı sıra, sunduğu dünya çapındaki diğer imkanlarla, benzersiz bir konfor sağlıyor.

Emirates’in A380 operasyonlarının 10. yılına özel hazırladığı animasyon filme linkten ulaşabilirsiniz.

* 2015 yılında gerçekleştirilen Frontier Economics analizine göre.



*Yeme-içme rakamları, sadece Dubai’den çıkan Emirates A380’lerinden alınmıştır.Bunlara, ülke dışından yüklenen yemekler dahil değildir.

Emirates hakkında:

Dünyanın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden Emirates, bugüne kadar 500’ün üzerinde uluslararası ödül kazandı. Emirates, yolcularını altı kıtada, 86 ülkede 161 noktaya taşıyor. Emirates’in İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından haftada toplam 16 uçuşu bulunuyor.