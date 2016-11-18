EMİNEVİM'E EMLAK FUARINDA YOĞUN İLGİ

Gayrimenkul sektörü bu yıl da CNR Emlak Fuarı 2016'da buluşuyor. Ev sahibi olmak isteyenlere emlak fuarına özel fiyatlar, kampanyalar ve ayrıcalıkların çok sayıda stantta alıcılarını bekliyor olacak. Otomotiv, enerji ve özellikle inşaat sektörlerinde Türkiye’nin hemen hemen her yerinde El Birliği Sistemi ile her kesimden insanı ev sahibi yapan Emin Evim de ziyaretçiler ile buluşmak ve yeni projeleri onlarla buluşturmak için stant açtı. Ev sahibi olmak isteyenler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Emin Şirketler Grubu projelerini halkla buluştukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Emlak Fuarı’nın özellikle tanıtım bakımından bütün emlak sektörü için büyük önemi olduğunu söyleyen Emin Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Bizim için fuarlar gerek insanlarla buluşma anlamında gerekse yaptığımız projeleri karşımızdakilere aktarma açısından çok önemli bir yere sahip. Emlak fuarı da bizim şirketimizin en büyük bölümü olan inşaat kısmının bir nokta da halk ile buluşma noktası. Biz diğer fuarlarda olduğu gibi hem kendimizi tanıtacağız hem de yeni projelerimizi ziyaretçilerimize anlatıp en iyi şekilde verim almaya çalışacağız” dedi.

Katılmış oldukları fuarlardan sonra geri dönüşümlerin gerçekten verimli olduklarını da dile getiren Emin Üstün, “Biz halkla hem Eminevim’i, hem Emin Otomotiv’i, hem Emin Enerji’yi hem de Emin Construction’ı değişik kategorilerde birçok insanla buluşabiliyoruz. Aynı zamanda yabancılarla da irtibatlarımız oluyor. Yani bu sayede hem daha geniş bir kitleye hitap etmiş oluyoruz hem de kalitemizi herkese göstermiş oluyoruz” şeklinde konuştu.





Emin Construction olarak yeni projelerimizle fuardayız

Toplumun orta geliri kesimine hitap eden projelerle, dar gelirli kesimi ev ve otomobil sahibi yapmayı amaçlayarak, çıktığımız bu yolda organizasyonun yanı sıra Emin Construction olarakta yeni projelerimizle halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Emlak fuarında ilk kez görücüye çıkardığımız ve ön taleplerine başladığımız Yalova Kolezyum, Darıca’daki Green Hill ve Göztepe projelerimizle Emin Construction olarak inşaat sektörüne de ayrı bir hareket kazandırdık. Mevcut projelerimiz Kurtköy 5 yüz 60 ve Ahenk İstanbul’da kalan son dairelemizinde satışı fuar da devam etmektedir. Elbirliği sistemi ile bugüne kadar 95 bin teslimat yaptık. Eminevim Türkiye’de bugüne kadar yapılmamış ve yapılması zor bir işe imzasını attı. Kurulduğu günden bu tarafa toplam 95 bin teslimat ile vatandaşın yüzünü güldürdük. Eminevim aylık 1300 teslimatı ile orta ve dar gelirli ailelerin umudu oldu. Bundan sonrada hem Eminevim’in yanı sıra Emin Construction olarakta insanlarımızın barınma ihtiyacını karşılamış olacağız.



Fuarla beraber yeni projelerde ön kayıtlar başladı

Yalova Kolezyum; 20 bin m2 inşaat alanına, 7 bin m2 konut, 2 bin m2 ofis, 6 bin m2 dükkan, 1 m2 avlu olmak üzere; 36 adet 3+1, 24 adet 6 adette 1+1 daire tiplerinin yer alacağı projemizde ön kayıtları toplamaya başladık. Fuar da gördüğümüz ilgi bizi oldukça memnun etti. Yine aynı şekilde ön kayıt topladığımız 2 projemiz daha var. Birisi Darıca’daki Green Hill diğeri de Göztepe’deki butik projemiz. Bu iki projemizde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Darıca’daki projemiz Green Hill 40 bin m2 inşaat alanına, 20 bin m2 konut, 12 bin m2 kapalı otopark, 3 bin m2 ticari dükkan olarak 6 blok 215 ünite 14 dükkandan oluşacak. İnsanlarımızın yaşam alanlarını güzelleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.



Emin Grup hakkında: Emin Şirketler Grubu, 1991 yılından bu yana Türkiye’de belirli sektörlerde gösterdiği başarıların yanında özellikle insanımızın otomobil ve ev sahibi olmaları noktasında ilkleri başarmıştır. Kurduğu sistem ile 95 bin’den fazla ailenin otomobil ve ev sahibi olmalarını en kolay yoldan sağlamıştır. Otomotiv ile başladığı sektörde; Eminevim, Emin Enerji, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Construction olarak büyümeye devam etmektedir.