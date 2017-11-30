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EMİNEVİM’DEN GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNE BÜYÜK DESTEK

30 Kasım 2017 Perşembe 15:36
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Adalet ve Medeniyet Derneği’nce düzenlenen ve ana sponsorluğunu da Eminevim’in yaptığı, ‘Mühendislik Buluşması’ Antalya’da Bera Hotel’de gerçekleşti.

EMİNEVİM'DEN GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNE BÜYÜK DESTEK
Ana sponsorluğunu Eminevim’in yaptığı, “Adalet ve Medeniyet Derneği”nce düzenlenen “Mühendislik Buluşması” Antalya’da Bera Hotel’de gerçekleşti. “Milli Teknoloji, Milli Yazılım ve Milli Üretim” temasını taşıyan Mühendislik Buluşması yerli ve milli teknolojileri geliştirecek 500 Mühendislik Fakültesi öğrencisini bir araya getirdi. Savunma Sanayi bakanlığının yürüttüğü projeler hakkında genç mühendislere bilgi veren Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Yardımcı Doç Dr. Celal Sami Tüfekçi gençlere “azimli basiretli ve cesaretli olun” dedi. Orta ve yüksek teknoloji üretimini artırmamız gerekiyor diyen Başbakan Danışmanı Prof. Dr. Ersan Aslan ise yerli otomobil, uydu fırlatma sistemleri ve hızlı tren çalışmalarının hızla ilerlediğini belirtti. Aslan,“Artık uydularımızı Çin’de, Fransa’da atmaya uğraşmayacağız. Uydumuzu Türkiye’nin herhangi bir yerinden göndereceğiz. Bölgesel uçak çalışması yürüyor” şeklinde konuştu.

Mühendisliğin, toplumun gelişmesinde sosyal bilimlerle birlikte son derece önemli bir alan olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise, dijital çağın içerisinde olduklarını, 4’üncü sanayi devriminin başladığını, mühendisler olarak bu değişimi kavramak gerektiğini vurguladı. Işık, değişimi yönetenlerden olmak için herkesin işinde en iyisi olması gerektiğinin altını çizdi.

Adalet ve Medeniyet Derneği'nce Antalya'da düzenlenen Mühendislik Buluşmasının ana sponsorluğunu Eminevim üstlendi. Eminevim'in 26 yıldır Elbirliği sistemiyle insanlarımızın kolay ev ve otomobil sahibi olabilmeleri için halkımıza hizmet ettiğini kaydeden Eminevim Reklam ve Satış Yöneticisi A.Cemil Şişman; “Bu zamana kadar ev ve otomobil hayallerini gerçekleştirdiğimiz 100 binin üzerindeki ailenin yüzündeki tebessümden aldığımız güç ile ülke ekonomiye katkı sağmaya devam ediyoruz,” diye konuştu. Şişman, yarının Türkiye’si için genç mühendislerimize büyük görevler düştüğünü, Eminevim’in ileri görüşlü, girişimci ruhlara, genç beyinlerimize destek olmaya devam edeceğini aktardı.



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