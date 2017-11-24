EMİNEVİM ÖDÜLLENDİRİLDİ

Eminevim, ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne verdiği destekler nedeniyle ödüle layık bulundu. İki gün süresince İstanbul'da gerçekleştirilen kongreye katkı sağlayanların da ödüllendirildiği program, yoğun katılım gördü. ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi'nin ilki İstanbul’da gerçekleştirildi. 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen kongre, Eminevim'in de işbirliğinde gerçekleştirildi.

ASSAM (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi), Eminevim, Üsküdar Üniversitesi, IDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) ve ASDER (Adaleti Savunanlar Derneği) işbirliği ile düzenlenen kongre hayli ilgi gördü. Kongreye verdiği destek nedeniyle ödüle layık görülen Emin Şirketler Grubu Başkanı A.Emin Üstün adına plaketi Eminevim Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün teslim aldı.

WOW Convention Center’da gerçekleştirilen ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin açılış ve hoş geldiniz konuşması ile başladı. Tanrıverdi, İslam ülkelerinde yaşanan güncel sorunlara akademik ve siyasal tespit ve çözüm önerileri üretmek amacıyla düzenlenen ve 35 İslam ülkesinden temsilcilerin katıldığı "1. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi"nin açılışında yaptığı konuşmada, İslam dünyasının küresel güçlerin hedefi olduğunu belirtti.

Adnan Tanrıverdi, üçüncü dünya savaşının İslam ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürüldüğünü söyledi.

Tanrıverdi, kongrenin amacının İslam ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için gerekli olan müesseselerin temelini atmak olduğunu vurgulayarak, halkı Müslüman olan ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için geçmişten bugüne yönetim şekillerini inceleyerek "İslam Birliği Yönetim" şeklinin nasıl olabileceğini istişare etmek gerektiğini kaydetti. Adnan Tanrıverdi, daha sonra ASSAM tarafından hazırlanan "İslam Birliği Yönetim Modeli"ni özetleyen bir sunum da yaptı.

Eminevim'in de işbirliğiyle gerçekleşen kongrenin ikinci günü olan 24 Kasım tarihindeki program Kültür gezisi ve Boğaz turunun ardından; yabancı davetliler ve tebliğ sunan konuşmacıların katılımıyla sona erecek.