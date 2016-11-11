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EMİNEVİM MÜSİAD EXPO’DA

11 Kasım 2016 Cuma 11:53
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Bugüne kadar yaptığı ev ve otomobil teslimatları ile 95 bin kişiye ulaşan Eminevim yeni projeleri ve hedefleriyle Müsiad Expo Fuarında yerini aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’inde ziyaret ettiği standa ilgi yoğundu.

EMİNEVİM MÜSİAD EXPO'DA
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği 16. MÜSİAD EXPO kapılarını açtı. 700 şirketin katılım sağladığı fuarda açıklamalarda bulunan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "İş ve gönül birliği ile milli ekonomiyi canlandıracağız’’ dedi.
Katılımcı iş adamları ile yatırımcıları bir araya getirerek, ticari iş birliği ve küresel ortaklıklar için yeni fırsatlar sunan MÜSİAD Expo, büyük ticaret kapasitesi ve gönül birliği organizasyonuyla, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika ülkelerinden Türki Cumhuriyetlere kadar yabancı iş adamı, yerli ve yabancı katılımcı firmalarla her iki senede bir İstanbul’da yapılıyor. CNR Expo Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve bu yıl 16’ncısı düzenlenen MÜSİAD Expo yerli, yabancı toplamda 700 şirketi bir araya getirdi. Dünyanın dört bir yanından iş dünyası temsilcilerini ağırlayan fuarda Emin Şirketler Grubu’nun standı yoğun ilgi gören firmalar arasında yer aldı.


Fuarda milli ekonominin kalkınması adına önemli açıklamalar yapan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Dünya dolara endeksli çalışıyor. Dünya ekonomisi bir bakıma büyük devletlerin kontrolü altında. Ama gelişmekte olan ülkeler de kendi milli ekonomilerini kurmak için çalışma içerisindeler. Bu çalışmaları Türkiye olarak bizler de yapmaktayız. El, iş ve gönül birliği yaparak milli ekonomiyi daha canlı hale getirmek için gayret ediyoruz" diye konuştu.
"2017 hedefimiz yüzde 30 büyümek"


Emin Şirketler Grubu’nun faaliyetlerinden de bahseden Emin Üstün, "Bugüne kadar 95 bin ailemiz otomobil ve ev sahibi oldu. Kişiler faiz ödemeden ev ve otomobil sahibi oluyor. Türkiye’de 105 yerde şubemiz var. Şubelerimizde halkımıza Eminevim’in sistemiyle alakalı bilgi veriyoruz. 2016 yılının geri kalan diliminde ayda ortalama bin-bin 500 kişiye ev ve otomobil verdik. Yılsonuna kadar 18-20 bin kişiye ulaşmayı planlıyoruz. 2017’de ise hedefimiz yüzde 30 büyümek. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu fuar çok güzel oldu. Birçok kişi ile tanışma fırsatımız oldu. İnşallah böyle büyük bir fuar yeniden nasip olur" ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Expo, 12 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Emin Grup hakkında:

Emin Şirketler Grubu, 1991 yılından bu yana Türkiye’de belirli sektörlerde gösterdiği başarıların yanında özellikle insanımızın otomobil ve ev sahibi olmaları noktasında ilkleri başarmıştır. Kurduğu sistem ile 95 bin’den fazla ailenin otomobil ve ev sahibi olmalarını en kolay yoldan sağlamıştır. Otomotiv ile başladığı sektörde; Eminevim, Emin Enerji, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin İnşaat olarak büyümeye devam etmektedir.
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