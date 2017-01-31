Emine Erdoğan Madagaskar’da Güral Porselen’i görünce gurur duydu…

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 52 ülkeye ihraç edilen, dünyanın en büyük porselen üreticilerinden Güral Porselen’i gururlandıran gelişme… 25 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Madagaskar’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette katılanları şaşırtan bir gelişme yaşandı. TİKA tarafından hizmete sokulan ve ekipman desteği verilen Kadın Eğitim Merkezi’nin açılışı sırasında yemek sunumlarında kullanılan tabakların Güral Porselen olduğunu fark eden Emine Erdoğan gurur duyduğunu dile getirdi.

Bugün Türkiye’de dünya markası olmayı başarmış çok az sayıda marka bulunduğunu belirten Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, yaşanan bu güzel tesadüfün Güral Porselen markasının dünya markaları arasında yerini aldığını kanıtlar nitelikte bir gelişme olduğunu belirtti.

Türk markalarının dünyada bilinmesi ülkemiz adına bizi ayrıca gururlandırdı şeklinde konuşan Güral; “1989 yılında kurduğumuz Güral Porselen markamızda, Kütahya'nın asırlara dayanan deneyimini, nesiller boyu yaşatılan ustalığını, günümüz teknolojisiyle birleştirip kusursuz porseleni yaratmayı başardık.

Başarıya endeksli şirket politikamız ve gerçekleştirdiğimiz önemli yatırımlarla, globalleşen dünyada ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu taşıyoruz. Her geçen gün değişen ve gelişen trendleri yakından takip ederek, geliştirilen yaratıcı tasarımları, ar-ge'ye verdiğimiz değer ve müşteri memnuniyeti odaklı stratejimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu sayede sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da lider porselen markaları arasında yerimizi almayı başardık” dedi.