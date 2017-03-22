"EMEA bölgesinde 60 binden fazla Egea Sedan satıldı"

İSTANBUL (AA) - Fiat Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Marka Direktörü Luca Napolitano, "2016 yılında 23 bini Batı Avrupa pazarlarında olmak üzere EMEA Bölgesinde toplam 60 binden fazla Egea Sedan satışı gerçekleşti." dedi.

Cenevre Otomobil Fuarının kapanışında Fiat'ın Egea modeline ilişkin soruları yanıtlayan Napolitano, Avrupa'da Tipo olarak bilinen, Türkiye'de ise Egea ismiyle satışa sunulan modelin, Fiat'ın C segmentine geri dönüşüne işaret etmesinin yanısıra Avrupa pazarlarındaki varlığını artırmak için de önem taşıdığını bildirdi.

Egea model ailesinin, tasarım, konfor, geniş iç hacim, kullanışlılık gibi özelliklerinin yanında; ulaşılabilir aile otomobilleri olmalarıyla da Fiat'ın fonksiyonel ürün gamının önemli bir parçasını temsil ettiğine vurgu yapan Napolitano, bu model ailesinin tüketicinin ihtiyaçlarına tam cevap verebilen zengin donanımıyla da fark yarattığını dile getirdi.

Napolitano, şöyle devam etti:

"Fiat'ın Avrupa'daki imajı köklü bir şekilde değişti. Marka Avrupa'da Fiat 500 ile özdeşleşmiş durumdaydı ancak Egea ve Panda'nın İtalya dışında yeniden keşfedilmesiyle birlikte pek çok kişi Fiat'ın daha fonksiyonel ve güçlü başka bir imajı olduğunu anımsadı.

Egea'nın satış performansı oldukça iyi seyrediyor; en son tanıtımı yapılan Station Wagon (SW) versiyonuna aldığımız güzel tepkiler de gelecek açısından memnuniyet verici. Fiat Chrysler Automobiles'in ikinci en büyük Ar-Ge merkezi olarak Egea'nın başarısında önemli bir role sahip olan Tofaş fabrikası ise tam kapasite çalışıyor, her şey iyi gidiyor ve biz de bu durumdan çok memnunuz."

- İtalya'da kompakt segmentte 2. sırada

Fiat'ın C segmentine, yani kompakt sınıfa yeniden geri dönüşünü sağlayan Egea'nın pazarda son derece olumlu etki yarattığına işaret eden Napolitano, model ailesinin satış grafiğinin yıl boyunca ivme kazanmaya devam ettiğini ve İtalya'da kompakt segmentte 2. sırada yer aldığını bildirdi.

Bunun da kendileri için büyük memnuniyet kaynağı olduğunu dile getiren Napolitano, şunları kaydetti:

"C segmenti, pazar payı açısından Avrupa'da otomotiv endüstrisinin yüzde 21,3'ü ile en büyük payı elinde tutuyor. Segment yüzde 25'lik pay ile filo satışlarında da ilk sırada yer alıyor. Doğu Avrupa pazarında Hatchback (HB) ve SW karoserli versiyonların tanıtımını henüz yapmamıza rağmen Egea, Avrupa'da Ocak 2017'de ayın aracı seçildi. Kendi segmentinde aynı ay, yüzde 4 pazar payı alarak konumunu yükseltti.

Başarılı satış rakamlarına erişmemizde Egea'nın özgün tasarımı, konforu, geniş iç hacmi, kullanışlılığı ve ulaşılabilir bir otomobil olmasının payı büyük. Egea Sedan, Avrupa'daki sedan pazarını yeniden oluşturdu. 2016 yılında 23 bini Batı Avrupa pazarlarında olmak üzere EMEA bölgesinde toplam 60 binden fazla Egea Sedan satışı gerçekleşti. Egea Sedan'ın tüm rakiplerinin bu bölgede satış rakamının toplamı ise 50 bin; yani marka başına ortalamaları ise 5 bin adet."

- "Egea tüm EMEA bölgesi için önem taşıyor"

Napolitano, C- segmentinin tüm EMEA'da en önemli ve büyük segmentlerden biri olduğuna, Egea'nın da tüm EMEA bölgesi için önem arz eden bir model konumunda bulunduğuna dikkati çekti.

Sedan özelinde öncelikle Türkiye, İtalya, Batı ve Doğu Avrupa için öne çıkan önemli pazarlar olduğunu belirten Napolitano, "HB ve SW karoserli versiyonlar daha çok Avrupa pazarına odaklanılarak geliştirilmiş modeller. Temel pazarları ise İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya olarak sıralayabiliriz." yorumunu yaptı.

Napolitano, Egea'nın S-Design modeline ilişkin de bilgi verdi.

Egea S-Design'ın genç veya gönlü genç müşterileri hedef aldığını aktaran Napolitano, "Egea'nın maskulen kişiliğini geliştirmeyi amaçlayan kentli, modern ve dinamik bir versiyon diyebilirim. Tofaş'ta üretilecek olan S-Design'ın ticari tanıtımını 2017 yılının ikinci yarısında gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı