banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 4,7 arttı

12 Eylül 2017 Salı 12:52
Bu haber 572 kez okundu

Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak, 27 milyar 522 milyon 377 bin kilovatsaate yükseldi

Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 4,7 arttı
ANKARA (AA) - Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak, 27 milyar 522 milyon 377 bin kilovatsaat oldu. 

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 966 milyon 649 bin kilovatsaatle 9 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 661 milyon 143 bin kilovatsaatle 31 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ağustosta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 27 milyar 522 milyon 377 bin kilovatsaate yükseldi. 

Geçen ay elektrik üretimi de arttı. Ağustosta elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 artışla 27 milyar 552 milyon 356 bin kilovatsaat oldu. 

Elektrik üretiminin yüzde 39'u doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,17'si ithal kömür ve yüzde 17,47'si de hidroelektrik santrallerinden karşılandı. 

Elektrik üretiminde yerli kömürün payı yüzde 14'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,16 oldu. Üretimin kalan yüzde 3,2'lik kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

- Elektrik ihracatı yüzde 100 arttı 

Türkiye'nin elektrik ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68 azalarak, 212 milyon 528 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ağustosta 665 milyon 449 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 100 artarak 242 milyon 507 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl ağustosta 121 milyon 86 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleşmişti.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.