Electrolux’ten asırlık süpürme deneyimi

Electrolux’ün ihtiyaca yönelik tasarladığı ilk elektrikli süpürge modeli Lux, yıllar içinde tozu sıkıştırarak dağılmasını önleyen siklon teknolojisine sahip UltraCaptic ve tamamen sessiz bir süpürme deneyimi sunan UltraSilencer ZEN gibi üst düzey teknolojiye sahip elektrikli süpürge modellerine dönüştü.
Electrolux Türkiye Küçük Ev Aletleri ve Süpürge Grubu Pazarlama Müdürü Fatih Şengül Electrolux’ün 105. yılıyla ilgili, “Electrolux olarak elektrikli süpürge üretiminde 105 yıllık bir tarihe ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. 105 yıllık köklü bir marka olarak küçük ev aletleri ve süpürge grubu ürünlerimizle yaşam alanlarına değer katıyoruz. Sürekli geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle tüketicilerimize inovatif ürünler sunmaya devam edeceğiz.”, diye konuştu.
Electrolux elektrikli süpürge alanındaki teknolojik geliştirmelerle adeta devrim yarattı
* 1912’de ürettiği ilk elektrikli süpürge modeli Lux 105 yıllık deneyiminin başlangıç noktası oldu.
Electrolux hakkında
Electrolux, ev aletleri ve profesyonel ürünlerde dünya lideri bir markadır. Profesyonel kullanıcılarla işbirliği içinde akıllıca tasarlanmış yenilikçi ve doğaya karşı duyarlılıktan taviz vermeyen çözümler sunmaktadır. Sunduğu ürünler arasında elektrikli süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, pişirme ürünleri, set üstü ocaklar, bulaşık makineleri, klimalar ve küçük ev aletleri yer almaktadır. Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire ve Electrolux Grand Cuisine markalarını bünyesinde bulunduran grup, her yıl 150’den fazla ülkede 60 milyonun üzerinde ürün satmaktadır. Electrolux 58.000 çalışanı ile 2015 yılında 124 milyar İsveç Kronu (SEK) değerinde satış gerçekleştirmiştir.
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