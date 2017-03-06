Electrolux’ten asırlık süpürme deneyimi

* 1921 yılında evlerde çığır açan Model V ile elektrikli süpürge tarihinde bir kilometre taşı oluşturdu.

* 1930 yılında İsveç’te ilk elektrikli süpürge mağazası açıldı.

* 1964 yılında Luxomatic ile zamanın ötesinde bir ürün tanıtıldı. Electrolux’ün bugünkü vizyonunu anlatan bir model oldu.

* 2001 yılında dünyanın ilk robot süpürgesi Trilobite Electrolux tarafından üretildi.

* 2003 yılında ilk kablosuz şarjlı ikisi bir arada kullanılan süpürgesi Ergorapido lansmanı yapıldı.

* 2008 yılında Electrolux Green süpürge konseptini tanıttı ve “Denizden Gelen Süpürgeler” isimli sosyal sorumluluk projesini başlattı.

* 2013 yılında süpürgede çığır açan teknolojisiyle UltraCaptic tanıtıldı. Electrolux, haznede tozları sıkıştıran patentli bir inovasyona sahip oldu.

* 2014 yılında 10 milyonuncu Ergorapido üretildi. Ergorapido, 3 nesildir pazarın en başarılı ürünü haline geldi.

* 2014 yılında dünyanın ilk AAAA performans ve enerji verimli elektrikli süpürgesi UltraOne Quattro modelini piyasaya sundu.

* 2015 yılında Electrolux UltraFlex, Reddot ve Plus X Award tarafından tasarım ödüllerine layık görüldü.

* 2016 yılında ürettiği en sessiz süpürgesi UltraSilencer ZEN ile 58 desibel sessizliğe ulaştı.



Electrolux hakkında

Electrolux, ev aletleri ve profesyonel ürünlerde dünya lideri bir markadır. Profesyonel kullanıcılarla işbirliği içinde akıllıca tasarlanmış yenilikçi ve doğaya karşı duyarlılıktan taviz vermeyen çözümler sunmaktadır. Sunduğu ürünler arasında elektrikli süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, pişirme ürünleri, set üstü ocaklar, bulaşık makineleri, klimalar ve küçük ev aletleri yer almaktadır. Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire ve Electrolux Grand Cuisine markalarını bünyesinde bulunduran grup, her yıl 150’den fazla ülkede 60 milyonun üzerinde ürün satmaktadır. Electrolux 58.000 çalışanı ile 2015 yılında 124 milyar İsveç Kronu (SEK) değerinde satış gerçekleştirmiştir.

Daha fazla bilgi için: http://www.electrolux.com.tr/





Electrolux, tam 105 yıl önce ilk elektrikli süpürgeyi üretmeye başlamasıyla kuruldu. Alex Wenner-Gren tarafından 1912 yılında İsveç’te kurulan Electrolux’ün tarihi, o dönem ev ortamında kullanılması çok zor olan devasa elektrikli süpürgeler yerine kompakt ve ulaşılabilir fiyatta elektrikli süpürgeler geliştirilip satışa sunmasıyla başladı.Electrolux’ün ihtiyaca yönelik tasarladığı ilk elektrikli süpürge modeli Lux, yıllar içinde tozu sıkıştırarak dağılmasını önleyen siklon teknolojisine sahip UltraCaptic ve tamamen sessiz bir süpürme deneyimi sunan UltraSilencer ZEN gibi üst düzey teknolojiye sahip elektrikli süpürge modellerine dönüştü.Electrolux Türkiye Küçük Ev Aletleri ve Süpürge Grubu Pazarlama Müdürü Fatih Şengül Electrolux’ün 105. yılıyla ilgili, “Electrolux olarak elektrikli süpürge üretiminde 105 yıllık bir tarihe ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. 105 yıllık köklü bir marka olarak küçük ev aletleri ve süpürge grubu ürünlerimizle yaşam alanlarına değer katıyoruz. Sürekli geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle tüketicilerimize inovatif ürünler sunmaya devam edeceğiz.”, diye konuştu.* 1912’de ürettiği ilk elektrikli süpürge modeli Lux 105 yıllık deneyiminin başlangıç noktası oldu.