Electrolux Sportblender ile sağlıklı karışımlar yanınızda

Hareket halindeyken bile dilediğiniz meyve ve sebzelerle hazırlayacağınız taze ev yapımı içeceklerinlerin keyfini çıkartabilirsiniz. Sevdiğiniz malzemeleri karıştırın, kapağı açın ve gittiğiniz her yere içeceğinizi yanınızda götürün. Electrolux ESB2900 Sportblender’ın taşıma kulpu sayesinde smoothie’lerinizi rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Soğutma çubuğu / aparatı sayesinde içeceklerinizi taze ve soğuk tutabilirsiniz. Electrolux ESB2900 Sportblender, soğutma aparatıyla birlikte gelen 600 ml. kapasiteli şişenin yanı sıra iki adet adet 300 ml. hacmindeki şişeye, doğrayıcı ve kahve öğütücü aparatlarına da sahip. Öğütücü aparatı sayesinde badem, fındık gibi kuruyemişleri doğrayabilirsiniz. 2 aşamalı hız fonksiyonu sayesinde ise içeceklerinizde dilediğiniz kıvamı rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Paslanmaz çelik ürün bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.



Electrolux Group hakkında

Electrolux Group; lezzet, konfor, mutluluk gibi deneyimlerinize yeniden şekil vererek yaşamı daha iyiye doğru yönlendiren ve bu sayede milyonlarca insan için hayatı daha keyifli ve sürdürülebilir hale getiren ürünlerin üreticisidir. Profesyonel ürünler ve ev aletleri alanında dünyanın önde gelen şirketi olarak Electrolux, yaptığı her işin merkezine tüketicilerini koymaktadır.

Electrolux Group bünyesinde yer alan Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse ve Zanussi markaları dahil olmak üzere her yıl 150’den fazla pazarda 60 milyonun üzerinde ev eşyası ve endüstriyel ürün satışı gerçekleştirmektedir. Electrolux Group, 2017 yılında 56.000 çalışanıyla dünya genelinde 122 milyar SEK (İsveç Kronu) değerinde satış rakamına ulaşmıştır.