Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035

Electrolux Sportblender ile sağlıklı karışımlar yanınızda

Electrolux ESB2900 Sportblender, spor yaparken, araba kullanırken ve seyahat sırasında lezzetli ve sağlıklı içeceklerini yanında taşıma isteyenler için ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Electrolux Sportblender ile sağlıklı karışımlar yanınızda

Electrolux ESB2900 Sportblender, spor yaparken, araba kullanırken ve seyahat sırasında lezzetli ve sağlıklı içeceklerini yanında taşıma isteyenler için ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:54
4521 Okunma
Electrolux Sportblender ile sağlıklı karışımlar yanınızda

Hareket halindeyken bile dilediğiniz meyve ve sebzelerle hazırlayacağınız taze ev yapımı içeceklerinlerin keyfini çıkartabilirsiniz. Sevdiğiniz malzemeleri karıştırın, kapağı açın ve gittiğiniz her yere içeceğinizi yanınızda götürün. Electrolux ESB2900 Sportblender’ın taşıma kulpu sayesinde smoothie’lerinizi rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Soğutma çubuğu / aparatı sayesinde içeceklerinizi taze ve soğuk tutabilirsiniz. Electrolux ESB2900 Sportblender, soğutma aparatıyla birlikte gelen 600 ml. kapasiteli şişenin yanı sıra iki adet adet 300 ml. hacmindeki şişeye, doğrayıcı ve kahve öğütücü aparatlarına da sahip. Öğütücü aparatı sayesinde badem, fındık gibi kuruyemişleri doğrayabilirsiniz. 2 aşamalı hız fonksiyonu sayesinde ise içeceklerinizde dilediğiniz kıvamı rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Paslanmaz çelik ürün bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.


Electrolux Group hakkında
Electrolux Group; lezzet, konfor, mutluluk gibi deneyimlerinize yeniden şekil vererek yaşamı daha iyiye doğru yönlendiren ve bu sayede milyonlarca insan için hayatı daha keyifli ve sürdürülebilir hale getiren ürünlerin üreticisidir. Profesyonel ürünler ve ev aletleri alanında dünyanın önde gelen şirketi olarak Electrolux, yaptığı her işin merkezine tüketicilerini koymaktadır.

Electrolux Group bünyesinde yer alan Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse ve Zanussi markaları dahil olmak üzere her yıl 150’den fazla pazarda 60 milyonun üzerinde ev eşyası ve endüstriyel ürün satışı gerçekleştirmektedir. Electrolux Group, 2017 yılında 56.000 çalışanıyla dünya genelinde 122 milyar SEK (İsveç Kronu) değerinde satış rakamına ulaşmıştır.

Son Güncelleme: 01.03.2018 12:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hyundai’nin SUV Çıkarması: NEXO, Santa Fe ve KONA electric
Hyundai’nin SUV Çıkarması: NEXO, Santa Fe ve KONA electric
Türkiye’nin 2023 hedefinde eğitim de olmalı
Türkiye’nin 2023 hedefinde eğitim de olmalı
Diadermine yeni serisi HYDRALIST’i, marka elçisi Hande Soral ile tanıttı
Diadermine yeni serisi HYDRALIST’i, marka elçisi Hande Soral ile tanıttı

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim