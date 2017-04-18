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ELAZIĞ'DA TERÖR OPERASYONU

18 Nisan 2017 Salı 09:27
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Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

ELAZIĞ'DA TERÖR OPERASYONU
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü mühimmat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaleti Yayladere gücüne bağlı Karakoçan grubunda bulunan teröristlerin muhtemel saldırılarda kullanacağı mühimmatı gizlediği bilgisine ulaştı.

Karakoçan ilçesine bağlı Yücekonak köyü Hemonun Kömü mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma timleri, toprağa gömülü 3 antitank roketatar mühimmat, anti personel roketatar ve 5 roketatar sevk fişeği ele geçirdi.

Jandarmanın bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.


Anadolu Haber Ajansı
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