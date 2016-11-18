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Eksik aldığı parayı sosyal medyada arıyor

18 Kasım 2016 Cuma 11:50
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Kayseri'de döviz bürosunda veznedar olarak çalışan Gülerdi, 8 bin 500 avro karşılığı 10 bin lira eksik para veren 2 müşteriye sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyor

Eksik aldığı parayı sosyal medyada arıyor
Gülerdi: "Kesinlikle kimseyi suçlamıyorum, bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Onları tanıyan, bilen varsa insanlık namına haberdar etmelerini istiyorum"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, eksik para veren 2 müşteriyi sosyal medya kanalıyla arıyor.

Kazancılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir döviz bürosunda veznedar olarak çalışan Gülsüm Gülerdi, döviz almak için gelen iki müşteriden yanlışlıkla 10 bin lira eksik para aldı. Hesapların incelenmesiyle durum ortaya çıkınca, iş yerinin güvenlik kameralarından eksik para veren müşteriler tespit edildi. Gülerdi, yanlışlıkla eksik para veren iki müşterisine güvenlik kamerası görüntülerini kullanarak sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

İki yıldır döviz bürosunda çalışan Gülerdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Kasım'da 8 bin 500 avro almak için iş yerine gelen kişilere, parayı sayarak verdiğini fakat müşterilerin 30 bin lira yerine 20 bin lira ödediğini söyledi.

Eksik para aldığını sonradan fark edince bu kişilerin peşlerinden gittiğini fakat kendilerine ulaşamadığını aktaran Gülerdi, eksik para aldıkları kişilerin art niyetli olduklarına inanmadığını, sosyal medyayı kullanarak bu kişilere ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Gülerdi, son çare olarak döviz bürosunun güvenlik kamerasından müşterilerin işlem yaptığı anın görüntülerini sosyal medyada yayınladığını ifade etti.

Çalışan birine göre bu miktarın büyük olduğunu düşündüğünü, müşterilerin yanlışlığı fark edip kendisine mutlaka ulaşacaklarına inandığını anlatan Gülerdi,  "Bir kasıt olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen onların da bilgileri yoktur. Belki hesabın nasıl olduğunu anlamamışlardır. 10 bin liralık demetin eksik olduğunu sonradan fark ettim. Arkalarından gittim ama yetişemedim. Muhtemelen haberleri yoktur. Aldıkları parayı saydılar ama verdikleri paradan emin olamayabilirler. Kesinlikle kimseyi suçlamıyorum, bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Tanıyan, bilen varsa insanlık namına haberdar etmelerini istiyorum." dedi.


Anadolu Haber Ajansı
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