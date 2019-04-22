Ekrem İmamoğlu mazbata sonrası ilk mitingini yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması" için kutlamalar, Maltepe'deki miting alanından saatler önce "yollarda" başladı. Katılımın yoğun olduğu miting dualarla başladı.

Etkinliğin başlarında bir imamın çıkıp dua etmesi CHP mitingleri için yeniydi.

İmam en güçlü "Amin" karşılığını Hakkari'de yaşamını yitiren askerleri anarken aldı. Konuşmasının sonunda "El Fatiha" deyip kitleyi Fatiha Suresi'ni okumaya çağırdığında da katılanların çoğu ellerini açıp dua etti.

Mehter takımından 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa'

Ardından mehteran "İzmir Marşı"nı söyledi ve kalabalık coşkuyla parçaya eşlik etti.

İmamoğlu mitinginde şunları söyledi:

"Ben seçimleri değil, sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim.

31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimden herkesin, özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Bu seçimden çıkan üç temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi; siyaseti her koşulda sevgi, saygı, centilmenlik içinde yapılmalıdır. Bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İkincisi; siyasetin amacı insanların mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıyız. Üçüncüsü; herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir ama bunları çatıştırmanın adı asla siyaset değildir. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir.

“Ne yazık ki bir yanımız keder dolu, şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörü lanetliyorum, birliğimiz bütünlügümüz daim olsun. Bir millet sevinçte ve kederde ortak oluyorsa millettir. Hiçbir seçim vatandaşlar arasındaki gönül köprülerini yıkmamalıdır. Bunu sağlamak da öncelikle siyasetçilerindir. Önemli olan seçimlerden önce de ağır sözlerden uzak bir siyaset yapabilmektir. O seçimden millet kazançlı çıkmaz. Bir sözle kalpleri kırarsınız ama binlerce sözle kazanamazsınız. Ben seçimleri değil sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim.”

-31 Mart seçimleri tarihe geçmiştir. Siyaset her koşulda centilmenlik içinde yapılmalıdır.

-Siyasetin temel amacı insanlığın mutluluğudur. Siyaseti ööcelikle bu tutumla düşünüp davranmalıyız. Herkesin inancı, görüşü farklı olabilir. Onları çatıştırmanın adı asla siyaset değildir.

-Siyaset çözüm üretmektir.

-31 Mart seçimlerinden itibaren yaşanmış ve hala da gelişmekte olan bir sürü olay var. Ama milletimiz bu seçimden başarıyla çıkmıştır.

Bu muhteşem milletin her anı mutlu olsun. Hiç kimse unutmasın bu ülkede millet ne derse o olur. Bu ülkede son sözü millet söyler. Bu 23 Nisan 1920'den bu güne son sözü hep millet söylemiştir.

Herkes bunu bilsin. Milletin sözünü içine sindirebilmelidir. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Milli ve dini bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak. Ben İstanbul'a yeni bir başlangıç vaat ederek buraya geldim.

İstanbul'a yeni nesil siyaset anlayışı hakim olacak. Yeni nesil belediyecilik hakim olacak. Yeni nesil yurttaşlık hakim olacak.

Yeni nesil siyaset anlayışında ne anladığımı ortaya koydum. Vatandaşa karşı kibirle yaklaşan, saygısız siyasetçilerin devri kapanmıştır."