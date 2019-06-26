Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlığını devralma hazırlığında

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a 800 bin oy fark atarak bir kez daha İBB Başkanı seçildi.

İMAMOĞLU YÜZDE 54,21 İLE SEÇİLDİ

YSK Başkanı Sadi Güven de Pazartesi sabah adayların aldığı oylarla ilgili; "Adayların aldığı oylar, Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, yüzde 54,21; Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453, yüzde 44,99; Necdet Gökçınar 47 bin 829, yüzde 0,55; Mustafa İlker Yücel 14 bin 545, yüzde 0,17 olarak gerçekleşmiştir." açıklamasını yaptı.

İTİRAZ OLMADI

Dün saat 15.00'te sona eren itiraz süreci içinde ilçe seçim kurullarına seçimin sonucunu değiştirecek bir başvuru olmadı.

MAZBATAYI BEKLİYOR

Bir kez daha İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun itirazlar olmadığı için bugün mazbatasını alması bekleniyor.

Dün konuyla ilgili konuşan İmamoğlu şunları söyledi: "Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın (bugün) olur diye ümidimiz var. Şu anda bize ulaşan negatif bir durum yok. Bize ulaşmış itiraz yok. Yarına (bugün) bekliyoruz."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN MAZBATA DUYURUSU

23 Haziran'da sandıktan zaferle ayrılan Ekrem İmamoğlu'nun devir-teslim töreni İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından duyruldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.