Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sona gelindi. 31 Mart seçimleri ve 17 günlük itiraz sürecinin ardından İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu oldu.

Mazbatasını almasının ardından İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan Adliyesi'nden, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına doğru yola çıktı. Saraçhane'deki devir teslim töreni 18.00'de.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun, mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gittiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP'den birçok yetkili isim, benzer açıklamalarda bulunarak adliyeye gittiklerini bildirdi.

Mazbatasını alan İmamoğlu basın mensuplarına poz verdi.

İSTANBUL'A TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu, mazbatasını almak için geldiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ilk sözleri "Mazbatamızı alıyoruz, teşekkürler İstanbul" oldu. CHP'li Başkan sosyal medya hesaplarından o anları "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum." diye paylaştı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy almıştı.