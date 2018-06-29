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Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin’in 17’ncisini düzenlediği ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ sahiplerini buluyor. 2001 yılında başlatılan ve başarıyı ödüllendirmek üzere, iş ve ekonomi dünyasının en iyilerine verilen ödüller iş dünyasının Oscar’ları niteliğini taşıyor. Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata, Bilal Koçak, Ali Coşkun, Kemal Şahin, Ömer Bolat, Cemal Yangın, Dr. Dursun Altınışık, Babürhan Cörüt ve Tümay Mercan’dan oluşan ‘Yılın Starları Ödülleri Jürisi’ titiz bir çalışma sonucunda 2017 yılında başarılarıyla öne çıkan iş insanı, firma, marka, kurum ve kuruluşları belirledi. Jüri tarafından belirlenen isimlere ödülleri WOW İstanbul Hotel’de gerçekleştirilecek olan görkemli bir törenle takdim edilecek.

Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin’in 17’ncisini düzenlediği ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ sahiplerini buluyor. 2001 yılında başlatılan ve başarıyı ödüllendirmek üzere, iş ve ekonomi dünyasının en iyilerine verilen ödüller iş dünyasının Oscar’ları niteliğini taşıyor. Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata, Bilal Koçak, Ali Coşkun, Kemal Şahin, Ömer Bolat, Cemal Yangın, Dr. Dursun Altınışık, Babürhan Cörüt ve Tümay Mercan’dan oluşan ‘Yılın Starları Ödülleri Jürisi’ titiz bir çalışma sonucunda 2017 yılında başarılarıyla öne çıkan iş insanı, firma, marka, kurum ve kuruluşları belirledi. Jüri tarafından belirlenen isimlere ödülleri WOW İstanbul Hotel’de gerçekleştirilecek olan görkemli bir törenle takdim edilecek.

29 Haziran 2018 Cuma 11:40
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Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Ekovitrin tarafında bu yıl 17’ncisi düzenlenecek gece aynı zamanda iş dünyasını da bir araya getirecek. Yılın en iyi isimlerinin ödüllendirileceği törende birbirinden önemli isim ve kuruluş yer alacak. Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Yılın Starları Ödülleri’ yıllardır başarıyı ödüllendirmeye devam ediyor.

2017 Yılına Damgasını Vuranlar

Başarıyı taçlandıran Ekovitrin ‘Yılın Starları Ödülleri’ Türkiye’nin gururu iş insanlarını aynı sahnede buluşturacak. Ödül alanlar şöyle;

1- İŞ DÜNYASI LİDERLİK ÖDÜLÜ - M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

2- TÜRKİYE’DE YILIN VAKIF İNSANI ÖDÜLÜ – ABDÜLKADİR KONUKOĞLU

3- TÜRKİYE’DE YILIN İŞ ADAMI ÖDÜLÜ – ALİ KOÇ

4- TÜRKİYE’DE YILIN İŞ KADINI ÖDÜLÜ – DİLEK TERİMER

5- TÜRKİYE’DE YILIN CEO’SU – OSMAN ARSLAN( Halkbank Genel Müdürü)

6- TÜRKİYE’DE YILIN BANKASI – ZİRAAT BANKASI-HÜSEYİN AYDIN

7 - İŞ DÜNYASI ONUR ÖDÜLÜ – İSMAİL AYTEMİZ ( Aytemiz Grubu Başkanı)

8 - AB İŞ DÜNYASI ONUR ÖDÜLÜ – ZBİGNİEW ROCH( Avrupa İşKulubü( EBCA) Başkanı

9- İAÜ TIP FAKÜLTESİ YILIN SAĞLIK YATIRIMI – İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ( Dr. Mustafa Aydın)

10- YILIN TELEVİZYON KANALI – TGRT HABER-AHMET MÜCAHİD ÖREN

11- TÜRKİYE’DE YILIN ŞİRKETİ – FUZULEV- EYÜP AKBAL

12- YILIN YÖNETİM DANIŞMALIĞI ÖDÜLÜ – PRO GRUP-SALİM ÇAM

13- TÜRKİYE’DE YILIN İNOVATİF MARKASI – REXOİL- MUSTAFA AKTAŞ

14- ALMAY’DA YILINİNOVATİF MARKASI – PREMIUM DÖNER-ALİ ERDOĞAN

15- YILIN OTOMOTİV FİRMASI – MERCEDES –BENZ TÜRK-SÜER SÜLÜN

16- YILIN LEASİNG FİRMASI – AKLEASE- ŞENOL ALTUNDAŞ

17- ULUSLARARASI YATIRIM DANIŞMALIĞI ALMANYA’DA YILIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ – AHMET SOYTÜRK

18- OTOMOTİV HİZMET SEKTÖRÜNDE ALMANYA’DA YILIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ – TURABİ YILDIZ

19- GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE ALMANYA’DA YILIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ – JACQUELINE BAKIR BRADER

20- YILIN LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICISI – SGS TRANSİTNET- MİNE KAYA

21- HAZIR GİYİMDE YILIN MARKASI – GİOVANE GENTİLE- CEMAL ŞENOĞLU

22- YILIN VAKFI ÖDÜLÜ – OKÇULAR VAKFI-HAYDAR ALİ YILDIZ

23- TAMAMLAYICI TIP ÖDÜLÜ – PROF. DR. AHMET MARANKİ

24 TÜRK DÜNYASI ÖDÜLÜ – SEFER ÖZDEMİR

25 YILIN AVM’si ÖDÜLÜ - VADİ İSTANBULAVM

26- YILIN HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETİ - Avantgarde İletişim Danışmanlığı – Burçak Ilıman

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