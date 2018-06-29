Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin’in 17’ncisini düzenlediği ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ sahiplerini buluyor. 2001 yılında başlatılan ve başarıyı ödüllendirmek üzere, iş ve ekonomi dünyasının en iyilerine verilen ödüller iş dünyasının Oscar’ları niteliğini taşıyor. Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata, Bilal Koçak, Ali Coşkun, Kemal Şahin, Ömer Bolat, Cemal Yangın, Dr. Dursun Altınışık, Babürhan Cörüt ve Tümay Mercan’dan oluşan ‘Yılın Starları Ödülleri Jürisi’ titiz bir çalışma sonucunda 2017 yılında başarılarıyla öne çıkan iş insanı, firma, marka, kurum ve kuruluşları belirledi. Jüri tarafından belirlenen isimlere ödülleri WOW İstanbul Hotel’de gerçekleştirilecek olan görkemli bir törenle takdim edilecek.