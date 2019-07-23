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Ekovitrin'den ödül aldı, İngiltere Başbakanı oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, 2012'de Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekovitrin tarafından "Avrupa’da Yılın Belediye Başkanı" onur ödülüne layık görülmüştü. Johnson’un özel davetlisi olarak Londra’ya giden Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak başkanı ziyaret etmiş ve ödülünü takdim etmişti.

Ekovitrin'den ödül aldı, İngiltere Başbakanı oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, 2012'de Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekovitrin tarafından "Avrupa’da Yılın Belediye Başkanı" onur ödülüne layık görülmüştü. Johnson’un özel davetlisi olarak Londra’ya giden Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak başkanı ziyaret etmiş ve ödülünü takdim etmişti.

23 Temmuz 2019 Salı 18:02
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Ekovitrin'den ödül aldı, İngiltere Başbakanı oldu

Her yıl düzenlenen "Ekovitrin - Yılın Starları" ödülleri kapsamında verilen "Avrupa'da Yılın Belediye Başkanı" onur ödülünün sahibi 2012'de o dönem Londra'nın belediye başkanlığını yapan Boris Johnson olmuştu. Sıradışı kişiliğiyle ilgi toplayan Johnson, Ekovitrin ekibini Londra'daki makamında ağırlamış ve bir röportaj vermişti.

"TÜRK SOYUMLA GURUR DUYUYORUM"

“Soyumla gurur duyuyorum” diyen Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, Ekovitrin okuyucuları tarafından ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek dergimiz genel yayın yönetmeni Bilal Koçak'ın hediye ettiği kemençeyi çalmaya çalışarak keyifli dakikalar yaşamıştı.

Son Güncelleme: 24.07.2019 18:21
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