EMLAK SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN FİRMALARININ VE DEV PROJELERİN YER ALDIĞI, “EMLAK YATIRIM PROJELERİ VE FİNANSMANI FUARI” BU YIL 5. KEZ ULUSAL VE ULUSLARARASI YATIRIMCILARI BİRARAYA GETİRDİ. FUARA İKİ PROJEYLE KATILAN MARMARA YAPI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
BU SENE 11’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI TRANSPORT VE LOJİSTİK FUARI LOGİTRANS, YOĞUN BİR KATILIMLA İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ. BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLERİYLE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATAN TAHA GRUP, TAHA KARGO MARKASIYLA FUARA DAMGA VURAN KURULUŞLAR ARASINDA YER ALDI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN İPEK MOBİLYA’NIN BİRBİRİNDEN ŞIK TASARIMLARI EKOPAZAR’DA.
ALMANYA MERKEZLİ 53 FARKLI NOKTADA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN ŞAFAK GRUP, ÇOCUK VE GENÇ ODALARINDAN OTURMA GRUPLARINA, HALIDAN MUTFAĞA KADAR ZENGİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
PALANDÖKEN BAKLAVA MARKASIYLA ALMANYA’DA İKİ ŞUBESİYLE HİZMET VEREN FİRMA, BAKLAVANIN YANISIRA TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞININ ÖRNEKLERİNİ DE MİSAFİRLERİNE SUNUYOR. ALMANLARA BAKLAVAYI SEVDİREN FİRMA EKOPAZAR’DA.
ALMANYA’DAKİ TÜRK GİRİŞİMCİLERİMİZDEN MUSTAFA VE SELMA AYGÜL ÇİFTİNİN HİZMETE AÇTIĞI CAN’S KEBAP GRILL STATION, ALMANLARA DÖNERİ SEVDİREN KURULUŞLARIMIZDAN BİRİ. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
YUNUS ARSLAN, ALMANYA’DA YAŞAYAN GENÇ BİR TÜRK GİRİŞİMCİ. SAHİBİ OLDUĞU KUAFÖR SALONUYLA FRANKFURT’UN ASCHAFFENBURG BÖLGESİNDE HİZMET VERİYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
FRANSA’NIN SAN MAKSİMAN KREY ŞEHRİNDE YUSUF, MEHMET VE ŞENOL KILINÇ KARDEŞLERİN BİRLİKTE AÇTIĞI SOFRA SÜPERMARŞE, BÖLGEDE YAŞAYAN TÜRKLER KADAR, DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARI TARAFINDAN DA RAĞBET GÖRÜYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
KASTAMONU’DA İNŞA ETTİĞİ PROJELERLE ADINDAN SÖZ ETTİREN TAN İNŞAATIN BİRBİRİNDEN GÜZEL KONUT PROJELERİ EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /26 KASIM 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13.57’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 26 KASIM 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.57’de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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