1923’TE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ KURAN T.B.M.M.'NİN MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA YER ALAN AHMET REMZİ GÜRES; BUGÜN, ÜLKE EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ BİR PAYA OLAN DEV TESİSLERİN DE TEMELLERİNİ ATMIŞ OLDU. İŞTE GÜRES TAVUKÇULUK’UN BAŞARI HİKAYYESİ EKOPAZAR’DA.
MEHMET AYDIN, 26 YAŞINDA BİR GİRİŞİMCİ. SANAL ORTAMDA OYNANAN VE OYNAYAN KİŞİYE PARA DA KAZANDIRAN BİR OYUN GELİŞTİRDİ VE HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR ŞEKİLDE YÜZBİNLERCE İNSAN BU OYUNU OYNAMAYA BAŞLADI. ONLINE OYUN SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR YERİ OLAN ÇİFTLİKBANK’IN BAŞARI HİKÂYESİ EKOPAZAR’DA.
ANTALYA’DA KIZILTOPRAK MEYDAN’DA BULUNAN ELİT BAŞARAN BUSİNESS OTEL, ALTERNATİF KONAKLAMA SEÇENEKLERİYLE MİSAFİRLERİNE KALİTE VE KONFORU BİR ARADA SUNUYOR. ÖZEL LOKASYONU VE ULAŞIM KOLAYLIĞIYLA DİKKAT ÇEKEN OTEL; MİSAFİRLERİNİN BEKLENTİLERİNİ DE EN ÜST SEVİYEDE KARŞILIYOR. ELİT BAŞARAN BUSİNESS OTEL YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BAŞARAN İLE ÖZEL SÖYLEŞİ EKOPAZAR’DA.
GIDA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİ OLMAYI BAŞARAN VE SELİN MARKASIYLA YOLUNA DEVAM EDEN BİR FİRMAYI YAKINDAN TANIYCAZ. FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSA SEYREK, DÜNYAYA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN BİR KURULUŞ HALİNE NASIL GELDİKLERİNİ EKOPAZAR’A ANLATTI.
TÜRKİYE’DE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ, YAKLAŞIK 12 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK GÜCÜYLE İHRACAT KALEMLERİ ARASINDA BÜYÜK BİR PAYA SAHİP. SEKTÖRÜN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN TETSİAD BAŞKANI ALİ SAMİ AYDIN’DAN AÇIKLAMALAR EKOPAZAR’DA.
FRANSA’NIN SAN MAKSİMAN KREY ŞEHRİNE YUSUF, MEHMET VE ŞENOL KILINÇ KARDEŞLERİN BİRLİKTE AÇTIĞI SOFRA SÜPERMARŞE, BÖLGEDE YAŞAYAN TÜRKLER KADAR, DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARI TARAFINDAN DA RAĞBET GÖRÜYOR. ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE SOFRA SÜPERMARŞE EKOPAZAR’DA.
1996’DAN BUGÜNE YAPI SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BAŞARILI BİR FİRMA OLAN MK ORTADOĞU İNŞAAT, SON YILLARDA ÖZELLİKLE İSTANBUL’UN BEYLİKDÜZÜ, ESENYURT, BAHÇEŞEHİR VE KIRAÇ GİBİ GELİŞEN BÖLGELERİNDE İMZASINI ATTIĞI PROJELERLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR. FİRMANIN EN SON PROJELERİ EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /19 KASIM 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13.00’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 19 KASIM 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.00’de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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