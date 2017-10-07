EKOPAZAR'DA BU HAFTA

İSTANBUL AYDIN ÜNİVRSİTESİ
TÜRKİYENİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, 2017-2018 AKADEMİK YILI AÇILIŞI, BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ’IN DA KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ. BOZDAĞ’IN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERSİNİ DE VERDİĞİ TÖREN, ÜNİVERSİTENİN FLORYA YERLEŞKESİNDE DÜZENLENDİ.
YİMPAŞ GIDA
CNR EXPO YEŞİLKÖYDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI GIDA FUARI FOOD İSTANBUL, 45 ÜLKEDEN 4 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİNE SAHİP ALICILARIN KATILDIĞI ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONDU. ÖNEMLİ BİRÇOK MARKAYI BÜNYESİNDE BARINDIRAN YİMPAŞ GIDA GRUBU, FUARIN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİYDİ.
TAZEDO
TÜRKİYE’DEKİ ON RESTORANTIYLA LEZZETSEVERLERE HİZMET VEREN TAZEDO, ÖZELLİKLE KAFKAS MANTISI VE İÇLİ KÖFTE GİBİ TATLARDA ÜN SALMIŞ BİR MARKA. YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDEN TAZEDO’NUN BAŞARI HİKÂYESİ EKOPAZAR’DA.
KUZEY BUZ
GIDA DEVLERİNİN BULUŞMASI OLARAK DA ADLANDIRILAN FOOD İSTANBUL, SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ AYNI ZAMANDA. ÜRETİCİ FİRMALARIN SON TÜKETİCİLERLE BULUŞMA FIRSATI YAKALADIĞI FUAR, GIDA ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE GELİNEN NOKTAYI DA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ. GELİŞTİRDİĞİ EN SON ÜRÜNLERLE KUZEY BUZ EKOPAZAR’DA.
ALİ PAŞAZADE LOKUMLARI
FOOD İSTANBUL’DAKİ TURUMUZA ALİPAŞAZADE LOKUMLARIYLA DEVAM EDİYORUZ. FARKLI LEZZETLERİYLE STANDI ZİYARET EDENLER TARAFINDAN TAM NOT ALAN FİRMANIN GENEL MÜDÜRÜ ALİ AÇIKGÖZ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ EKOPAZAR’DA.
HAKAN ÖZATA
EKOVİTRİN MEDYA GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI ŞEREF ÖZATA’NIN OĞLU HAKAN ÖZATA, ZEYNEP ŞENOL İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ. DÜĞÜNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER EKOPAZAR’DA.
HASAN ÇAPARTAŞ
GURBETÇİ TÜRK VATANDAŞI HASAN ÇAPARTAŞ ALMANYA’DA GIDA SEKTÖRÜNDE BİR YATIRIMA İMZA ATTI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
MİLKENT
ÇİKOLATA, OYUNCAKLA BİRLEŞTİ… ARGE ÇALIŞMALARIYLA YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDEN MİLKENT, SÜRPRİZ KORNET DİPPO FAN MARKASIYLA RAFLARDAKİ YERİNİ ALIYOR. ALTINDA GERÇEK FINDIK KULLANILARAK ÜRETİLEN SÜTLÜ ÇİKOLATASI, ÜZERİNDE İSE NEŞELİ OYUNCAKLAR BULUNAN SÜRPRİZ KORNET, OLDUKÇA İDDALI.
MEMNUN RESTORAN
SEVGİLİ SEYİRCİLER, İSTANBUL AVCILAR’DA HİZMETE AÇILAN LEZZET DURAĞINA GÖTÜRÜYORUZ ŞİMDİ SİZLERİ. FARKLI SEKTÖRLERDE ÖNEMLİ YATIRIMLARI BULUNAN ÇİFTÇİ GRUP, MEMNUN DÖNER MARKASIYLA RESTORAN İŞLETMECİLİĞİNDE DE FAALİYET SÜRDÜRÜYOR. ATİLLA VE ERCAN ÇİFTÇİ KARDEŞLERİN AVCILAR’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HİZMETE AÇTIKLARI MEKÂNI GELİN BİRLİKTE TANIYALIM.
AKMAZLAR İNŞAAT
BARTIN’DA KALİTELİ HİZMET ANAYIŞI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ KENDİSİNE İLKE EDİNEN AKMAZLAR İNŞAAT’IN EN SON PROJELERİYLE EKOPAZAR DEVAM EDİYOR.
AREV
ARAS MARMARA EĞİTİM VAKFI, YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYOR. HAYATA GEÇİRİLECEK PROJEDE CAMİ, ÖĞRENCİ YURDU VE BİR DE VAKIF BİNASI YER ALIYOR. VAKIF GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE, BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI VE BEYLİKDÜZÜ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜYLE BİR PROTOKOL İMZALADI. AYRINTILAR HABERİMİZDE.
KAPANIŞ
EKOPAZAR’IN BU HAFTA DA SONUNA GELDİK. YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN ÖZEL HABERLERLE BİR SONRAKİ PROGRAMDA BİZ YİNE ÜRETEN TÜRKİYE’NİN ÜRETEN GÜÇLERİNİ EKRANLARINIZA GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ. SİZ DE PROGRAMIMIZDA YER ALMAK İSTİYORSANIZ, BİZE EKRANLARINIZDAKİ İLETİŞİM ADRESLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BİR SONRAKİ PROGRAMDA YENİDEN GÖRÜŞMEK ÜZERE.
Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, Ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR /8 Ekim 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:26, Almanya saati: 12:26'de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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