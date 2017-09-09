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EKOPAZAR'DA BU HAFTA

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:21
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Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, Ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR 10 EYLÜL 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.28’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 10 EYLÜL 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.28’de canlı olarak izleyebilirsiniz

EKOPAZAR'DA BU HAFTA
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYENİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ OLAN İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI SEBAHATTİN KUTLU’DAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER…

PALANDÖKEN HAKBİR İNŞAAT
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN PALANDÖKEN HAK BİR İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİNALİ ÜNAL İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÖZEL SÖYLEŞİ…

GİZLİHAN MERVE AKGÖZ NİKAH TÖRENİ
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN ESTATE REPUBLIC TURKEY YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ELİF NİLAY AKGÖZ’ÜN KIZKARDEŞİ GİZLİHAN MERVE AKGÖZ’ÜN İŞADAMI KADİR ASLITÜRK İLE NİKAHTÖRENİNDEN NENKLİ GÖRÜNTÜLER.

ŞAFAK GRUP
AVRUPADA VE ÖZELLİKLE DE ALMANYADA ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN ŞAFAK GRUBUN SEKTÖRE KAZANDIRDIĞI EN SON YENİLİKLER…

FSV DUİSBURG
ALMANYA’NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDEN FSV DUİSBURG, KENDİ TESİSLERİNDE DÜZENLEDİĞİ AİLE YAZ ŞENLİĞİ VE BAYRAMLAŞMA FESTİVALİNDE SPORCULAR, AİLELER, YÖNETİCİLER VE TARAFTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.

ÇANAKCILAR SERAMİK
ZONGULDAK’TA SERAMİK, SAĞLIK GEREÇLERİ, MOBİLYA VE VİTRİFİYE GİBİ BİRÇOK ALANDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİREN ÇANAKCILAR ŞİRKETLER GRUBUNUN BAŞARI HİKÂYESİ...

YAVUZ HOLDİNG
KASTAMONU VE ANKARA’DA İNŞA ETTİĞİ PROJELERLE SEKTÖRÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ OLMAYI BAŞARAN YAVUZ HOLDİNGİN EN SON PROJELERİ

ÖZDEMİRLER BETON
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN HAZIR BETON VE NAKLİYE ALANLARINDA FAALİYET GÖSTEREN ÖZDEMİRLER GRUBUN ÇALIŞMALARI...

OSMANLI UNLU MAMÜLLERİ
GELENEKSEL TATLARIMIZIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ HALKLA BULUŞTURAN OSMANLI UNLU MAMÜLLERİNİN BİRBİRİNDEN FARKLI LEZZETLERİ…

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANI
HER GEÇEN GÜN YENİ BİR YATIRIMLA BULUŞAN ZONGULDAK’IN ŞİRİN İLÇELERİNDEN ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT KANTARCI’NIN, İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN PROJELERİ…


Bu hafta, EKOPAZAR /10 EYLÜL 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.28’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 10 EYLÜL 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.28’de canlı olarak izleyebilirsiniz
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