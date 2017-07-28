EKOPAZAR'DA BU HAFTA

TERCİH DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMAYAN İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYENİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE MÜKEMMELLİK ANLAYIŞINI BENİMSEYEN ÜNİVERSİTE, SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKLERİN HAYAT BULDUĞU ÖNCÜ BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU OLMA VİZYONUYLA YOLUNA DEVAM EDİYOR. ÜNİVERSİTENİN FLORYA YERLEŞKESİNDE EKOVİTRİN MEDYA GRUBU BAŞKANI KAMURAN ABACIOĞLU’NUN SORULARINI CEVAPLAYAN İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DR. MUSTAFA AYDIN, MESLEK SEÇİMİNDE GENÇLERE ÖNEMLİ TAVSİYELERDE BULUNDU.
EKOVİTRİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BİLAL KOÇAK’IN ALMANYA, HOLLANDA VE BELÇİKA ÜÇGENİNDE YER ALAN AHIN KENTİNDEN RENKLİ İZLENİMLERİ.
ALMANYA’DA ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN ŞAFAK GRUBUN YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR BALIKÇI SEKTÖRE KAZANDIRDIĞI YENİLİKLERİ VE MOBİLYADAKİ YENİ TRENDLERİ EKOPAZAR’A ANLATTI.
EKOPAZAR, ALMANYA’DA GELİŞTİRDİĞİ YAZILIMLARLA İŞ ORTAKLARINA KALICI ÇÖZÜMLER SUNAN D-LİNK SOFT İLE DEVAM EDİYOR. BAKALIM FEVZİ TALAZ’IN SAHİBİ OLDUĞU FİRMA MÜŞTERİLERİNE NE GİBİ AVANTAJLAR SUNUYOR.
YURTDIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK İŞADAMLARI, BULUNDUKLARI ÜLKELERİN EKOMOMİLERİNE KATMA DEĞER SAĞLARKEN, TÜRKİYE’YE DE DÖVİZ KAZANDIRIYORLAR. İŞTE O TÜRK GİRİŞİMCİLERİMİZDEN BİRİ OLAN MUSTAFA SARAY, ALMANYA’DA ÜÇ ŞUBESİYLE TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR.
SİVAS MERKEZLİ HİZMET VEREN KARACAK PREFABRİK, EN YENİ PREFABRİK YAPI TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK MÜŞTERİLERİNE MODERN, ESTETİK VE MODÜLER YAŞAM ALANLARI SUNUYOR.
DEİK, TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ KONSEYİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE BİR ÇALIŞMA YEMEĞİ DÜZENLENDİ. TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN AZERBAYCANLI İŞADAMLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN ORGANİZASYONA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI.
KURULDUĞU GÜNDEN BUGÜNE EKMEĞE LEZZET, LEZZETE DE SAĞLIK KATAN ÇAĞLAYAN FIRINI ZİYARET ETTİK. TÜRK DAMAK ZEVKİ VE SOFRA KÜLTÜRÜNE UYGUN ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE DİKKAT ÇEKEN FIRIN, İSTANBUL PENDİK’TE HİZMET VERİYOR.
MİDYETİK MİDYE BİR ÇOK ÖNEMLİ MARKANIN TEDARİKÇİSİ OLARAK YOLUNA DEVAM EDİYOR.
Bu hafta, EKOPAZAR /30 TEMMUZ 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 14:01’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atvavrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 30 TEMMUZ 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 14:01’de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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