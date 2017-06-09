EKOPAZAR'DA BU HAFTA

ALMANYA’DA BAŞARILI TÜRK GİRİŞİMCİLER

Almanya’da başarılara imza atan Türk girişimcileri, bu hafta Ekopazar’da özel bir dosyayla ekranlara geliyor. Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, dünyanın en güçlü ekonomilerinden Almanya’da öne çıkan Türk girişimcilerle görüştü.



KAYSERİLİ AHMET SOYTÜRK

İşçi bir babanın oğlu olarak Almanya’ya giden Kayserili işadamı Ahmet Soytürk’ün ilginç başarı hikayesi Ekopazar’da… Düseldorfla kentinde yaşayan Ahmet Soytürk’ün sahibi olduğu ve yönettiği firmalar uluslararası danışmanlık ve yatırım, gıda toptancılığı, gıda perakende zinciri, temizlik sektörü, ikinci el otomobil tamir ve satışı ve gastronomi alanlarında faaliyet sürdürüyor. Soytürk, haksız vergi tahakkuku yüzünden zor duruma düşen firmalara bünyesinde çalıştırdığı Alman avukat ve mail müşavirler ile adeta can simidi oluyor.



GÜNEŞ DÖNER

Çorumlu işadamları Muzaffer Daşkın ve ortağı Kadir Yağmur, işçi olarak gittikleri Almanya’da kurdukları döner üretim tesisleriyle sektöre damga vurdular. İki gurbetçi Türk işadamının sahibi olduğu Güneş Döner’in başarı öyküsü Ekopazar’ da…



SADIK DEVECİ

Almanya’nın Krefeld şehrinde Türklerin gözdesi olan Anadolu Türk Spor Kulübü Başkanı Sadık Deveci, yönettiği kulübün kapılarını, Suriyeli mültecilere açtı. Emlak sektöründe faaliyet sürdüren iş adamı Sadık Deveci ile yapılan özel röportaj Ekopazar’da…



BAŞ MODA

Türk girişimciler Almanya’da tekstil ve moda sektöründe de başarılara imza atıyorlar. Almanya’nın Krefeld şehrinde hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Baş Moda’nın başarı hikayesi Ekopazar’da…



KREFELD KERVAN MARKET

Almanya’da sayıları 80 bine yaklaşan Türk işletmelerinin çoğunluğu gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Krefeld şehrinde Cengiz Aslışen’in sahibi olduğu Kervan Market de onlardan biri olan Kervan Market Ekopazar’da ekrana geliyor.



ALBAHİR OTEL

Türkiye’nin turizm cenneti Alanya’da alternatif turizm modelinin öncü kuruluşlarından Al Bahir Delüx Otel, muhafazakâr aileler için nezih tatil imkânı sunuyor. Al Bahir Delüx otel Ekopazar’da…



HACIHASANOĞULLARI

Ramazan’da geleneksel Türk tatlıları sofralarımızın olmazsa olmazı. Bursalı ünlü tatlıcı Hacıhasanoğulları'nın eşsiz lezzetleri Ekopazar’da yer alıyor.







