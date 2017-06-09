banner181

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

EKOPAZAR'DA BU HAFTA

09 Haziran 2017 Cuma 16:41
Bu haber 6135 kez okundu

Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR 11 Haziran 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:00’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı canlı olarak izleyebilirsiniz.

EKOPAZAR'DA BU HAFTA
ALMANYA’DA BAŞARILI TÜRK GİRİŞİMCİLER
Almanya’da başarılara imza atan Türk girişimcileri, bu hafta Ekopazar’da özel bir dosyayla ekranlara geliyor. Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, dünyanın en güçlü ekonomilerinden Almanya’da öne çıkan Türk girişimcilerle görüştü.

KAYSERİLİ AHMET SOYTÜRK
İşçi bir babanın oğlu olarak Almanya’ya giden Kayserili işadamı Ahmet Soytürk’ün ilginç başarı hikayesi Ekopazar’da… Düseldorfla kentinde yaşayan Ahmet Soytürk’ün sahibi olduğu ve yönettiği firmalar uluslararası danışmanlık ve yatırım, gıda toptancılığı, gıda perakende zinciri, temizlik sektörü, ikinci el otomobil tamir ve satışı ve gastronomi alanlarında faaliyet sürdürüyor. Soytürk, haksız vergi tahakkuku yüzünden zor duruma düşen firmalara bünyesinde çalıştırdığı Alman avukat ve mail müşavirler ile adeta can simidi oluyor. 

GÜNEŞ DÖNER
Çorumlu işadamları Muzaffer Daşkın ve ortağı Kadir Yağmur, işçi olarak gittikleri Almanya’da kurdukları  döner üretim tesisleriyle sektöre damga vurdular. İki gurbetçi Türk işadamının sahibi olduğu Güneş Döner’in başarı öyküsü Ekopazar’ da…

SADIK DEVECİ
Almanya’nın Krefeld şehrinde Türklerin gözdesi olan Anadolu Türk Spor Kulübü Başkanı Sadık Deveci, yönettiği kulübün kapılarını, Suriyeli mültecilere açtı. Emlak sektöründe faaliyet sürdüren iş adamı Sadık Deveci ile yapılan özel röportaj Ekopazar’da…

BAŞ MODA
Türk girişimciler Almanya’da tekstil ve moda sektöründe de başarılara imza atıyorlar. Almanya’nın Krefeld  şehrinde hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Baş Moda’nın başarı hikayesi Ekopazar’da…

KREFELD KERVAN MARKET
Almanya’da sayıları 80 bine yaklaşan Türk işletmelerinin çoğunluğu gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Krefeld şehrinde Cengiz Aslışen’in sahibi olduğu Kervan Market de onlardan biri olan Kervan Market Ekopazar’da ekrana geliyor.

ALBAHİR OTEL
Türkiye’nin turizm cenneti Alanya’da alternatif turizm modelinin öncü kuruluşlarından Al Bahir Delüx Otel, muhafazakâr aileler için nezih tatil imkânı sunuyor. Al Bahir Delüx otel Ekopazar’da…

HACIHASANOĞULLARI
Ramazan’da geleneksel Türk tatlıları sofralarımızın olmazsa olmazı. Bursalı ünlü tatlıcı Hacıhasanoğulları'nın eşsiz lezzetleri Ekopazar’da yer alıyor.




Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.