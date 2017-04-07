EKOPAZAR'DA BU HAFTA

ÖZELLİKLE GIDA SEKTÖRÜNDE YAPTIĞI YATIRIMLARLA DİKKAT ÇEKEN BETA GRUP VE BAVELLA YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUSUF UĞUR’LA ÖZEL BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK. GÜNDEMLE ALAKALI KONUŞTUĞUMUZ YUSUF UĞUR, ÖZELLİKLE REFERANDUM KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ EKOPAZARA ANLATTI.
YAPTIĞI TASARIM VE KALIPLARLA SEKTÖRÜN ÖNEMLİ FİRMALARINDAN BİRİ OLMAYI BAŞARMIŞ BOSA JEWELLERY DESİGN’IN FAALİYETLERİ EKOPAZAR’DA...
GELİŞTİRDİĞİ OTOMASYON SİSTEMLERİYLE AKARYAKIT SEKTÖRÜNE İNOVATİF ÇÖZÜMLER SUNAN PETRONET, PETROLEUM FUARINDADA YENİ ÜRÜNLERİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI...
BAŞTA SAVUNMA SANAYİ OLMAK ÜZERE HAVACILIK VE MAKİNE SEKTÖRÜNÜN İHTİYAÇ DUYDUĞU ALAŞIMLI ALÜMİNYUM ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN SEYKOÇ ALÜMİNYUMUN BAŞARI HİKÂYESİ...
ÖZELLİKLE HAC VE UMRE ZİYARETLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLER SUNAN KUDRET TURİZM, YÖNETİM KURULU BAŞKANI EKREM PATAN ÖNDERLİĞİNDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR.
KOCAELİNDE DÜZENLENEN CAMİ YAPI EKİPMANLARI FUARINA KATILAN FİRMALARDAN BİRİDE ENES TURİZM OLDU.
CAMİ YAPI EKİPMANLARI FUARINDA AYNA TURİZM DE YERİNİ ALDI.
CAMİ YAPIMINDA YOĞUNLUKLA KULLANILAN MERMERİ SANATSAL DOKUNUŞLARLA İŞLEYEN ÖVEÇ KARDEŞLER MERMER EKOPAZAR’DA…
SANATSAL TAŞ FİRMA YETKİLİSİ MEHMET ÇELİKÖZ İLE YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİ EKOPAZAR’DA
ÖZELLİKLE İSTANBUL TUZLA BÖLGESİNDE YAPMIŞ OLDUĞU PROJELERDE, ESTETİKLE SANAYİYİ BÜTÜNLEŞTİREN, KÜÇÜK VE ORTA KESİM SANAYİCİLERE YAŞANABİLİR PROJELER OLUŞTURAN EDD YAPI, SEKTÖRÜN ÖNEMLİ FİRMALARINDAN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.
EKOPAZAR’IN ALMANYA TEMSİLCİSİ ARİF KARACA KREFELD ŞEHRİNDE FAALİYET GÖSTEREN HÜNNER HOUSE, YANİ TAVUK EVİNİN BİRİNCİ YIL KUTLAMALARINI GÖRÜNTÜLEDİ.
EKOPAZAR ORDU’NUN MESUDİYE İLÇESİNDE.. MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANI İSA GÜL YATIRIMLARINI EKOPAZAR’A ANLATTI.
EKOPAZAR SAMSUN’UN AYVACIK İLÇESİNDE.. . AYVACIK BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BELUR ŞİLE HEDEFLERİNİ KONUŞTUK.
EKOVİTRİN YILIN STARLARI'NDA FİNALE DOĞRU SON İKİ HAFTA, OYLAMA DEVAM EDİYOR.
Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.
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