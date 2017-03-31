EKOPAZAR'DA BU HAFTA

DÜNYA’NIN EN BÜYÜK TURİZM FUARLARINDAN BİRİ OLAN BERLİN TURİZM FUARINDA, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANIMIZ NABİ AVCI VE FUARA KATILAN TÜRK İŞ ADAMLARI EKOPAZAR’A 2017 TURİZM SEZONU İLE İLGİLİ UMUT DOLU MESAJLAR VERDİLER.
EN SON TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ KONYA’DAKİ ÜRETİM TESİSLERİNDE BAŞTA TEREYAĞ VE KAŞAR PEYNİRİ OLMAK ÜZERE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİNE SAHİP ÇAĞLAK SÜT ÜRÜNLERİNİN FAALİYETLERİ…
EVİNİ ŞIK VE MODERN MOBİLYALARLA DONATMAK İSTEYENLER İÇİN ERGONOMİK TASARIMLAR ÜRETEN MİNELLA MOBİLYA EKOPAZAR’DA
INTER SYSTEM BAHÇE MOBİLYALARININ BİRBİRNDEN ŞIK TASARIMLARI EKOPAZAR’DA..
TESETTÜR GİYİMİN GÜÇLÜ MARKALARINDAN DİLEK KÖROĞLU’NUN, GELİNLİK MODASINA YÖN VEREN BİRBİRİNDEN ŞIK KOLEKSİYONLARI EKOPAZAR’DA..
HALICILIK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN HALICI İSMAİL, SELÇUKLU VE OSMANLI FİGÜRLERİYLE SÜSLENMİŞ ÖZEL HALILARINI BUHARA MARKASIYLA TÜKETİCİYLE BULUŞTURUYOR.
İCRA ETTİĞİ SANATI EN GÜZEL ÖRNEKLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ GİBİ ÖNEMLİ BİRÇOK YERDE SERGİLENEN ÜNLÜ DESİNATÖR VE AHŞAP OYMACISI ALİ İNCE’NİN ÇALIŞMALARI EKOPAZAR’DA.
SAĞLIĞIMIZI DOĞRUDAN ETKİLEYEN VE SÜREKLİ TÜKETTİĞİMİZ GIDA MADDELERİNDEN BİRİSİ HİÇ KUŞKUSUZ EKMEK. KATKI MADDESİ KULLANMADAN ÜRETİM GERÇEKLEŞTİREN İŞLETMELER ADA UNLU MAMÜLLERİ VE SICAK FIRIN EKOPAZAR’DA
CAMİİLERİN NEREDEYSE HER TARAFINDA KULLANILABİLEN İŞLENMİŞ VE DEKORATİF MERMER ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN LALEGÜL MERMERİN ÇALIŞMALARI EKOPAZAR’DA..
EFENDİOĞLU MERMERİN FAALİYETLERİ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR EKOPAZAR’DA..
GELENEKSEL YÖNTEMLERLE İŞLEDİĞİ DERİLERLE ÖZELLİKLE SANDALET ÜRETİCİLERİNİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN MURAT DERİ SEKTÖRDE YENİLİKLERİN ÖNCÜ FİRMALARINDAN BİRİ..
TÜRK TEKSTİLİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN DENİZLİ’DE FAALİYET GÖSTEREN ÇİNTALLAR TEKSTİLİN BİRBİRİNDEN ŞIK VE GÖZ ALICI ÜRÜNLERİ EKOPAZAR’DA
TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİNE PARALEL OLARAK İNŞAAT SEKTÖRÜ DE BÜYÜYOR. İNŞA ETTİĞİ PROJELERLE ADINDAN SÖZ ETTİREN ŞAL İNŞAAT, SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ..
Bu hafta, EKOPAZAR /2 NİSAN 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:12’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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