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EKOPAZAR’DA BU HAFTA

18 Mart 2017 Cumartesi 15:43
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Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR /19 MART 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:00’ da) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

EKOPAZAR'DA BU HAFTA
BAKAN NABİ AVCI BERLİN TURİZM FUARINDA

DÜNYA’NIN EN BÜYÜK TURİZİM FUARLARINDAN BİRİ OLAN BERLİN TURİZİM FUARINDA, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANIMIZ NABİ AVCI, TURİZİMCİLER TUR OPERATÖRLERİ VE HAVAYOLU YÖNETİCİLERİYLE BULUŞTU. BAKAN AVCI, ve TURİZİMCİLER MURAT ERSOY( AtlasGlobal Yönetim Kurulu Başkanı) , KADİR UĞUR( Bentour Yönetim Kurulu Başkanı), CEMİL UĞURLU(Bellis Otel Yönetim Kurulu Başkanı) VE RAMAZAN TAŞ (Stone Group Yönetim Kurulu Başkanı)   EKOPAZAR’A 2017 TURİZM SEZONU İLE İLGİLİ UMUT DOLU MESAJLAR VERDİLER. 

KAPLAN DÖNER

GURBETÇİ İŞ ADAMI REMZİ KAPLAN AVRUPANIN DÖNER KRALI VE ÇOCUKLARININ BAŞARI ÖYKÜSÜ…

ALMANYA KONSOLOSLUK

DÜSSELDORF BAŞKONSOLOSLUĞUNDA DÜZENLENEN TÖRENDE  TÜRK GENÇLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ. 

UNİ CERA

ÜNİ CERA SERAMİK, BANYO VE MUTFAK FUARINDAYÜKSEL SERKAP  VE YÜKSEL SERAMİK  BAŞKANI
HANİFİ MUTLU,  SEKTÖRDE YAŞANAN GELİŞMELERİ EKOPAZAR A ANLATTI…

ÜNİ-CERA FUARINA KATILAN AKSU ARMATÜR VE TERMAL SERAMİK YENİ ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ. 

SAMSUN BELEDİYESİ

KAREDENİZİN SANAYİLEŞEN  KENTİ SAMSUN BÖLGENİN EN BÜYÜK TRUZİM VE KÜLTÜR MERKEZİ OLUYOR. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ KÜLTÜR VE TURİZME YAPTIĞI YATIRIMLARLA SAMSUN’UN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRYOR. TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM POTANSİYELİ İLE SAMSUN EKOPAZAR DA…

KARAVANCI

YAZ TATİLİ YAKLAŞIYOR. MACERA SEVER TATİLCİLER, ARAYIŞ İÇİNDE. NKŞ KARAVAN’IN TATİLCİLER İÇİN ÜRETTİĞİ HEM KONFORLU HEM KULLANIŞLI ÖZEL ARAÇLAR’LA TATİL BİR BAŞKA GÜZEL…

ABDİOĞULLARI HATTAT

350 DEN FAZLA CAMİNİN SÜSLEMESİNİ YAPAN NAKKAŞ FERHAT KORLAELÇİN LE YAPILAN SÖYLEŞİ…

HACI  HASANOĞULLARI 
 
GELENEKSEL OSMANLI VE TÜRK MUTFAĞINDAKİ TATLI ÇEŞİTLERİNİ GÜNÜMÜZDE ORGANİK OLARAK ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN BURSALI ÜNLÜ TATLICI HACI HASANOĞULLARI'NIN  BİRBİRİNDEN FARKLI  LEZZETLERİ.

Bu hafta, EKOPAZAR /19  MART  2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:00’ da) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak  izleyebilirsiniz.

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