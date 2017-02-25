KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN BİLGİ MERKEZİNİ HİZMETE AÇTI.
ATA VATAN TÜRKMENİSTAN’DA YAPILAN SEÇİMLERDE GURBANGULİ BERDİMUHAMEDAV ÜÇÜNCÜ KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ. BERDİMUHAMEDOV YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI.
EKOPAZAR ALMANYA’DA.. ALMANYA TURUMUZA, MERİNOS AVRUPA GENEL MÜDÜRÜ ÇAĞLAR KEPEKÇİ İLE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJ EKOPAZARDA…
JACQUELINE BAKIR BRADER EMLAK VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE FAALİYET SÜRDÜREN BAŞARILI BİR İŞ KADINI. AYNI ZAMANDA YAZAR OLAN JACQUELİNE BAKİR BRADER ’İN ÖRNEK BAŞARI HİKAYESİ EKOPAZARDA..
OTOMOTİV HİZMET SEKTÖRÜNDE ADINDAN SÖZ ETTİREN TURABİ YILDIZ İLE. YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİ EKOPAZARDA..
ALMANYA’DAKİ GİRİŞİMCİLERİMİZİN ÇOĞUNLUĞU GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERİYOR. DÜSSELDORF’TA FAALİYET SÜRDÜREN DİVAN RESTORAN, TÜRK MUTFAĞININ LEZZETLERİNİ YURT DIŞINDA EN İYİ ŞEKİLDE TANITAN İŞLETMELERDEN BİRİ DİVAN RESTORAN EKOPAZAR’DA…
GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN EKOLOJİK ENERJİ, TÜRKİYEDEKİ DÖRT TESİSİNDE KÖMÜR VEYA PETROKOKA ALTERNATİF OLARAK ATIKLARI YAKITA DÖNÜŞTÜRÜYOR VE ÜLKEMİZE DÖVİZ TASARRUFU SAĞLIYOR.
KURYAP İNŞAAT BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN CASA DE PLAYE OTEL VE WALK IN OTELİN GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR ARDİL İLE YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİ EKOPAZAR’DA..
BÖLGE HALKI VE ÖZELLİKLE DE DENİZLİ’YE YOLU DÜŞENLERİN UĞRAK ADRESLERİNDEN BİRİ OLMAYI BAŞARAN RESTORANT, FARKLI LEZZETLERİ VE KENDİNE HAS SUNUMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR.
ALMAN BASININDA DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN ALMANYA’DA YAPTIĞI KONUŞMA EKOPAZAR’DA…
Bu hafta, EKOPAZAR /26 ŞUBAT 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:00’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı canlı olarak izleyebilirsiniz.
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