EKOPAZAR'DA BU HAFTA

TÜRKİYE’NİN İLK ÖZEL DENİZ ÜRÜNLERİ MÜZESİNİ KURAN BALIKÇI KENAN, BALIK RESTORANTININ ETRAFINI DA ADETA BİR HAYVANAT BAHÇESİNE ÇEVİRDİ. RESTORANTA GELEN MÜŞTERİLER ÇOK ÖZEL HAZIRLANMIŞ BALIK LEZZETİNİ TADARKEN, ÇOCUKLAR DA MÜZEDE VE HAYVANAT BAHÇESİNDE EĞLENCELİ ZAMANLAR GEÇİRİYOR.DETAYLARI EKOPAZAR’DA...
GÜNEYDOĞU ANADOLU’NUN TARİHİ KENTİ MARDİN’İN YEŞİLLİ İLÇESİ, BELEDİYE BAŞKANI HAYRETTİN DEMİR’İN PROJELERİYLE MODERN BİR KENTE DÖNÜŞÜYOR. BAŞKAN DEMİR‘İN YAPTIĞI PROJELER EKOPAZAR’DA...
EKOPAZAR EGE’NİN EKONOMİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ İZMİR’DE.. İZMİR FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENEN IF WEDDİNG FASHİON 2017 FUARI EDS DENIS’S, LAL TEKSTİL, HİLAL BAŞ, SALİHAGİYİM VE IN COUTURE 2017 CREAKSİYONLARI EKOPAZAR’DA...
GURBETTEKİ BAYBURTLULAR ALMANYA’NIN DUİSBURG ŞEHRİNDE ENGELLİLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ...
ŞAFAK GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR BALIKÇI’NIN BAŞARI ÖYKÜSÜ EKOPAZARDA...
EKOVİTRİN DERGİSİNİN GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ 16. YILIN STARLARI ANKET YARIŞMASI BAŞLADI. 22 KATEGORİDE BELİRLENEN ADAYLAR İÇİN OYLAMA WWW.EKOVİTRİN.COM DAN 26 NİSANA KADAR DEVAM EDECEK...
Bu hafta, EKOPAZAR /19 ŞUBAT 2017 PAZAR günü Türkiye saatiyle 12:45’ de ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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