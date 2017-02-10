EKOPAZAR’DA BU HAFTA

KIZILAY FATİH ŞUBESİ 400 SURİYELİ AİLEYE 2000 YARDIM KOLİSİ DAĞITTI. KIZILAY FATİH ŞUBE BAŞKANI BEKİR ARTUĞ EKOPAZARA KONUŞTU..
ROMA’DA EVLENMEK İSTEYENLERE ALTERNATİF SEÇENEKLER SUNAN ROMADAEVLEN.COM’UN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDULLAH ALEMDAR İLE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJ EKOPAZARDA..
ALBARAKA KATILIM BANKASININ KÜLTÜR VE SANAT HİZMETİ OLAN SANAT AKADEMİSİ VE GALERİSİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİV AVCI’NIN KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI...
DENİZLİ TİCARET ODASI BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, TİCARETİN KALBİ DENİZLİ’DE YAŞANAN SON GELİŞMELERİ EKOPAZARA DEĞERLENDİRDİ..
YAPTIĞI PROJE VE UYGULAMALARLA ULUSAL BİR MARKA OLAN ALİ BABA SOLAR ENERJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜMİT ÇALIŞKAN İLE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJ EKOPAZARDA...
10 YILDAN BERİ ÖZEL MANTAR TÜRLERİNİ YETİŞTİREN HAYGER MANTAR’IN İLGİNÇ ÜRETİM VE BAŞARI ÖYKÜSÜ EKOPAZARDA..
MARDİN’İN YEŞİLLİ BELEDİYESİ ÖRNEK BİR İLÇE OLDUĞU KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME BAŞVURAN TEK İLÇE OLARAK DA DİKKATİ ÇEKİYOR. YEŞİLLİ BELEDİYE BAŞKANI HAYRETTİN DEMİR YAPTIĞI İCRAATLARI EKOPAZARA ANLATTI…
MARDİN’İN EN ÖNEMLİ TARIM ALANLARINDAN DERİK İLÇESİNE UZANIYORUZ. DERİK ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET FARUK TEMELLİ’NİN İLÇEDEKİ TARIMSAL KALKINMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI EKOPAZARA ANLATTI.
MARDİN’İN BİR BAŞKA İLÇESİ KIZILTEPEDEYİZ. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANI İSA TUNÇ KIZILTEPEDEKİ SANAYİLEŞME ÇABALARINI EKOPAZARA ANLATTI.
OSMANİYE KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANI ÖMER TARHAN’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞEN BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ PROJELER EKOPAZARDA..
ALMANYA’NIN KREFELD ŞEHRİNDE RİNGLERDE HEYECAN FIRTINASI ESTİ. TÜRK KİCKBOKSCU ALPAY YAMAN ARNAVUT RAKİBİNİ YENEREK 79 KİLO DA DÜNYA ŞAMPİYONU ÜNVANINI KAZANDI...
EKOPAZAR /12 ŞUBAT 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12:50’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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