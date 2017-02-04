EKOPAZAR’DA BU HAFTA

EMİTT 2017 TURİZM FUARI YİNE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 2017 EMİTT FUARININ AÇILIŞI YAPAN TURİZM VE KÜLTÜR BAKANI NABİ AVCI, EKOVİTRİN MEDYA GRUBU BAŞAKANI KAMURAN ABACIOĞLU’NUN SORULARINI YANITLADI.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ’IN DA ZİYARET ETTİĞİ GÜNEY KORE STANDI EMİT TURİZİM FUARINDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ. GÜNEY KORE TURİZM ORGANİZASYONU İSTANBUL OFİS MÜDÜRÜ JANGWON KİM TÜRKİYE GÜNEY KORE DOSTLUĞUNU ANLATTI.
AVRUPANIN TÜRK YILDIZI ŞAFAK GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI DUAYEN İŞADAMI YAŞAR BALIKÇI, HEDEFLERİNİ EKOPAZAR’A ANLATTI.
ERESİN OTELLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜBERRA ERESİN EKOVİTRİN MEDYA GRUBU BAŞKANI KAMURAN ABACIOĞLU’NUN SORULARINI YANITLADI.
MİKA TUR TATİL BUDUR MARKASIYLA GELİŞTİRDİĞİ HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK TÜRK TURİZMİNİN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR. MİKA TUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT KUŞ FAALİYETLERİNİ EKOPAZAR’A DEĞERLENDİRDİ.
TÜRKİYE TURİZMİNİN ÖNEMLİ YATIRIMCI KURULUŞLARINDAN CLUB NENA’NIN, YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEVİN AKÇELİK’LE YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİYİ EKOPAZAR’DA..
SENTİDO ORKA LOTUS BEACH YAZ TATİLİ PLANLARI YAPAN MÜŞTERİLERİNE KONFORLU BİR TATİL İMKANI SUNUYOR …
EMİTT TURİZM FUARINDA IĞDIR VALİSİ AHMET TURGAY ALPMAN VE IĞDIR KÜLTÜR TURİZM İL MÜDÜRÜ OSMAN ENGİNDENİZ TÜRKİYE’NİN EN DOĞUSUNDAKİ IĞDIR İLİNİN KÜLTÜR VE TURİZM POTANSİYELİNİ ANLATTI.
BERA OTELLER GRUBU YENİ OTEL KONSEPTİYLE TURİZM SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK KAZANDIRDI…
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT’İN BÜYÜKÇEKMECE’YE VE ÜLKE TURİZMİNE KATKILARINI EKOPAZAR’A AÇIKLADI.
TURİZİMCİLERİN ÇÖZÜM ORTAĞI OTELİNİÖDE.NET VE GEZİLOG TATİLCİLERE SUNDUĞU FIRSATLARLA EKOPAZARDA…
HELAL KONSEPTE SAHİP KONAKLAMA TESİSLERİNE ALTERNATİF OLARAK SEYAHAT VE KONFORLU KONAKLAMAYI BİR ARADA SUNAN HELAL CRUISE EKOPAZARDA..
VİZYONU VE YATIRIMLARIYLA KONUT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN ATLANTİK YAPI, İSTANBUL’DA HAYATA GEÇİRDİĞİ LÜKS KONUT PROJELERİYLE SAKİNLERİNE AYRICALIKLI BİR YAŞAMIN KAPILARINI ARALIYOR.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIMLARIYLA HIZLI BİR BÜYÜME GÖSTEREN ARY OTOMOTİV’İN BAŞARI HİKÂYESİ EKRANA GELİYOR.…
KEYİFLİ VE GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ YAŞAMAK İSTEYENLER EKRAN BAŞINA… TEK RENT A CAR, ARAÇ KİRALAMA KONUSUNDA MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU ÇÖZÜMLERİ KONUŞTUK..
ŞIK OLMAYI SEVEN ÖZELLİKLE BÜYÜK BEDEN SIKINTISI YAŞAYAN BAYANLAR İÇİN BİRBİRİNDEN ŞIK ABİYELERLE BAYANLARI ŞIKLIĞA DAVET EDEN LAVİANA İLE ÖZEL RÖPORTAJ…
NAKKAŞLIK SANATININ GÜNÜMÜZDEKİ EN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN SEMİH İRTEŞ İLE ÖZEL SÖYLEŞİ..
YAT VE TEKNE TUTKUNLARININ MERAKLA BEKLEDİĞİ ALMANYA DÜSSELDORF ULUSLARARASI YAT FUARI BU YILDA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.
ERKEK GİYİMİNİN ÖNCÜ MARKALARINDAN CENTİLMEN, EN SON KREASYONLARININ EKOPAZAR’DA GÖRÜCÜYE ÇIKARDI.
Bu hafta, EKOPAZAR /5 ŞUBAT 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12:47’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 5 ŞUBAT 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.47’de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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