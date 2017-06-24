EKOPAZAR DA BU HAFTA

EKOVİTRİN DERGİSİ’NİN BU YIL 16’NCI KEZ DÜZENLEDİĞİ YILIN STARLARI ÖDÜL TÖRENİ, İSTANBUL WOW OTEL’DE GÖRKEMLİ BİR BULUŞMAYA SAHNE OLDU. GECEDE, ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU. EKOVİTRİN MEDYA GRUBU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN GECEYE, GAGAVUZYA CUMHURBAŞKANI İRİNA VLAH BAŞTA OLMAK ÜZERE, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN, İŞ, SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN ÖNEMLİ BİRÇOK İSİM KATILDI. İŞTE YILIN STARLARI GECESİNDEN KAMERALARIMIZA YANSIYANLAR…
2016–2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONA ERDİ SEVGİLİ SEYİRCİLER. BU YIL 7 BİN 800 ÖĞRENCİSİNİ İŞ DÜNYASINA UĞURLAYAN İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, COŞKULU BİR MEZUNİYET TÖRENİ’NE İMZA ATTI. ŞİMDİ KAMERALARIMIZI O MEZUNİYET TÖRENİNE ÇEVİRİYORUZ.
ŞAFAK GRUP, ALMANYA’DAKİ GÖZDE TÜRK FİRMALARİNDAN BİRİ. İŞADAMI YAŞAR BALIKÇI YÖNETİMİNDEKİ KURULUŞ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖNDE TUTAN YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR. ŞAFAK GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR BALIKÇI, YAKALADIĞI BAŞARIYI VE TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN GELDİĞİ NOKTAYI EKOPAZAR’A ANLATTI.
TÜRKİYE’NİN TURİZM CENNETİ ALANYA’DA FAALİYET GÖSTEREN VE ALTERNATİF TURİZM MODELİNİN ÖNCÜ KURULUŞLARINDAN AL BAHİR DELÜX OTEL, MUHAFAZAKÂR AİLELER İÇİN NEZİH BİR TATİL İMKÂNI SUNUYOR…
EKONOMİDE KÜRESEL VE BÖLGESEL RİSKLER NELER? REFERANDUM SONRASINDA EKONOMİ NASIL BİR SEYİR İZLİYOR? AMERİKA MERKEZ BANKASI FED’İN FAİZ ARTTIRIMLARI EKONOMİYİ NASIL ETKİLİYOR? YATIRIMCILAR NE YAPMALI? FOREX PİYASASINDAKİ EN SON GELİŞMELER NELER?... İŞTE BÜTÜN BU SORULARI GCM MENKUL KIYMETLER GENEL MÜDÜRÜ ALPER NERGİZ’LE KONUŞTUK…
EKOPAZAR KAMERALARI ŞİMDİ DE HOLLANDA’DA. AVRUPALI TÜRK DEMOKRATLAR BİRLİĞİ’NİN GENK ŞUBESİ KADIN KOLLARI, GELİRİ YETİM ÇOCUKLARIN YARARINA KULLANILACAK İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ.
Bu hafta, EKOPAZAR /25 HAZİRAN 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:20’de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 25 HAZİRAN 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.20’de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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