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EKOPAZAR DA BU HAFTA

20 Mayıs 2017 Cumartesi 15:02
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Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR /21 MAYIS 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:04’da) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 21 MAYIS 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.04’da canlı olarak izleyebilirsiniz.

EKOPAZAR DA BU HAFTA
Ekopazar kameraları ilk olarak Türkiye’nin sanayi üssü Konya’da… Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Konya Gayrimenkul Fuarı, sektörün duayen isimlerini bir araya getirdi. İlkleri gerçekleştiren Ali Dilek İnşaat, fuarın önemli katılımcılarından biriydi.

Sırada Sanat İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Ertemur ile yaptığımız özel söyleşi var…

Geliştirdiği projelerle inşaat sektöründe öne çıkan Atiker Mimarlık’ın, son projeleri Konya Gayrimenkul Fuarı’nda görücüye çıktı

Konya'daki gayrimenkul fuarının önemli katılımcılarından bir de Selçuker Gayrimenkul Yatırım’dı. Firmanın Genel Müdürü Rıfat Ahmet Selçuker ile projelerini konuştuk.

Ekopazar kameraları şimdi de Anadolu’nun köklü tarihi ile öne çıkan şehirlerinden biri olan Aksaray’da… Şehir turumuz başlıyor.

Şimdi de Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ile yaptığımız söyleşiyi ekranlarınıza getiriyoruz.

Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Ekopazar’a esnaf ve sanatkârlara yönelik çalışmalarını anlattı.

Sevgili seyirciler, köklü tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray’ın Eskil ilçesi son yıllarda önemli bir değişim yaşıyor. İşte, yenilenen muhteşem yüzüyle Eskil…

Aksaray’ın şirin beldelerinden Topakkaya Belediye Başkanı Yılmaz Akbulut ile hizmetlerini ve geleceğe dair hedeflerini konuştuk.

Etli yemekler başta olmak üzere zengin menüsü ile kendine has bir konsepte sahip olan Şelale Restoran Aksaray’ın en çok tercih edilen adresi olmayı başardı

Ekopazar, Gülpınar Belediye Başkanı Mustafa Baymışlıoğlu ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi ile devam ediyor.

Aksaray’ın önemli inşaat markalarından Erdem Yapı, imza attığı yeni yaşam alanlarıyla öne çıkıyor.

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilere destek olan AKSÜTBİR Yönetim Kurulu Başkanı Esat Zengin ile röportajımız var sırada…

Mikrofonlarımızı uzattığımız Aksaray Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Akbaş, derneğin faaliyetlerini anlattı.

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2017’ye katılan önemli firmalardan biri de ATA ARMS oldu.

İstanbul’da düzenlenen IDEF 2017’ye katılan ARMSAN’ın standını ziyaret ettik.
Bu hafta, EKOPAZAR /21 MAYIS 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:04’da) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 21 MAYIS 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.04’da canlı olarak izleyebilirsiniz. 
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