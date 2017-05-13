EKOPAZAR DA BU HAFTA

EKOVİTRİN GENEL YAYIN MÜDÜRÜ ŞEREF ÖZATA,REİS GIDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET REİS İLE SEKTÖRDE YAŞANAN GELİŞMELERİ KONUŞTU.
TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİİNDEKİ YERLİ VE MİLLİ KATKI ORANINI YÜZDE 60’IN ÜSTÜNE ÇIKARDI. İSTANBULDA 13.SÜ DÜZENLENEN ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ FUARI IDEF 2017, BU MİLLİ SAVUNMA SİSTEMLERİNİN GÖVDE GÖSTERİSİNE SAHNE OLDU. TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ GENEL MÜDÜRÜ TEMEL KOTİL İLE FUARDA TANITIMI YAPILAN MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZI KONUŞTUK.
TÜMOSAN MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN, YÜZDE 100 YERLİ VE HAFİF TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ “TÜMOSAN PUSAT" IDEF 2017'DE YERİNİ ALDI. 4X4 SAVUNMA ARAÇLARI ARASINDA DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLAYAN PUSAT, KULLANICI MAKAMLARDAN OLUMLU DEĞERLENDİRMELER ALDI.
SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ İSMLERİNDEN BİRİ OLAN ÖZTİRYAKİLER, İDEF 2017 13. ULUSLAR ARASI SAVUNMA SANAYİ FUARINDA YERİNİ ALDI.
GÜNEYDOĞU ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI MAHSUM ALTUNKAYA İLE YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİ EKOPAZAR’DA.
EKOPAZAR BALIKESİRDE…BALIKESİR’İN BANDIRMA İLÇESİNİN BELEDİYE BAŞKANI DURSUN MİRZA HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELER VE ÇALIŞMALARI EKOPAZAR’A ANLATTI.
YENİ YAPI İNŞAAT, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTANBUL VE AYDIN NAZİLLİ’DE HAYATA GEÇİRDİĞİ EN SON PROJELERİNİ BASIN TOPLANTISINDA TANITTI.
MANİSA’DA ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATAN DURMAZLAR İNŞAAT’IN FAALİYETLERİ EKOPAZAR’DA..
EKOPAZAR ALMANYA’DA.. İNŞAATI DEVAMEDEN HACI BAYRAM VELİ CAMİİ KÜLTÜR MERKEZİ YARARINA DÜZENLENEN VE ÜÇ GÜN SÜRENKERMESE GURBETÇİLERİMİZ YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.
EKOPAZAR 14 MAYIS 2017 PAZAR günü Türkiye saatiyle 13:08’de ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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