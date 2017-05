EKOPAZAR DA BU HAFTA

Bu hafta, EKOPAZAR /7 MAYIS 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:09’da) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 7 MAYIS 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.09’da canlı olarak izleyebilirsiniz.

En çok izlenen Ekonomi Haber Programı Ekopazar, iş dünyasındaki en son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışından özel röportajlar ile birbirinden ilginç başarı öykülerini ekranlara taşımaya devam ediyor…Türkiye’nin en saygın yayınlarından Ekovitrin Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Yılın Starları Anketi” sonuçlandı. 3 ay süren anket süresince 463 bin 150 oy kullanıldı ve bu oyların sonucuna göre ‘Yılın Starları’ belirlendi. 16 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Yılın Starları Anketi sonuçlarına göre bu yıl 33 kategoride ödüller verilecek. At Bayramı’nın kutlandığı tek ülke Türkmenistan’da gerçekleştirilen etkinliklere katılan Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’nun, Atavatan’dan çok özel izlenimleri. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in de katıldığı At Bayramı’ndan renkli görüntüler.‘Türkiye Geleceğini Yeniden Tasarlıyor’ ana temasıyla gerçekleştirilen Forum İstanbul 2023 Konferansı, inşaat sektörünün aktörlerini bir araya getirdi. Akıllı binalar ve şehirler için teknolojik yeniliklerin ele alındığı konferansın konuşmacılarından Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Çetinsaya ve NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Ekopazar’ın sorularını yanıtladı.Kocaeli’de düzenlenen İDEV 2017, 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı’na katılan Avrupa İnşaat, yeni projeleriyle göz doldurdu.Dr. Mustafa Aydın başkanlığını yürüttüğü Türkiye Sigarayla Savaş Derneği, bu yıl 18’incisi kez “İnsanlığın Gerçek Dostları” ödül törenini düzenledi. “Sigarasız Yaşam” temalı Dumansız Hikâyeler Liselerarası Kısa Film Yarışması’nın ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede; İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı öğrencileri, muhteşem bir defile düzenledi.İstanbul’da gerçekleştirilen 23.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı’ndan görüntüler. Mega projelere imzasını atan Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi ile markanın, dünden bugüne uzanan büyüme hikâyesini konuştuk...Almanya’daki gurbetçilerin 23 Nisan coşkusu ve Anatolia Fest’ten renkli görüntüler.Ürettiği konutlarla inşaat sektörüne yeni soluk kazandıran LİK Yapı, yeni projesi Seyirtepe Konakları’nı Bursa’da düzenlenen Rising City Gayrimenkul Fuarı’nda tanıttı.Bu yıl 13. düzenlenen Beauty Eurasia, kozmetik sektörünün profesyonellerini buluşturdu. Fuarın önemli katılımcılarından Luis Bien, ürünleriyle yoğun ilgi gördü.