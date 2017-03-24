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EKOPAZAR DA BU HAFTA

24 Mart 2017 Cuma 17:53
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Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR 26 Mart PAZAR günü Türkiye saatiyle 13:08, Avrupa saati ile 11:08'de ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

EKOPAZAR DA BU HAFTA
ALMANYA’DA BAŞARILARA İMZA ATAN TÜRKLER
ATV EKOPAZAR’DA EKRANA GELİYOR

EKRANLARIN EN ÇOK İZLENEN EKONOMİ HABER PROGRAMI EKOPAZAR, TÜRKİYE’DE VE DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ EKRANLARINIZA TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR. EKOPAZAR BU HAFTA ÖZEL BİR DOSYA İLE ALMANYA’DA ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDE BAŞARILARA İMZA ATAN TÜRK GİRİŞİMCİLERİ EKRANLARA TAŞIYOR.

AVRUPA’NIN İLK İSLAMİ BANKASI KT BANK
2015 YILINDA FRANKFURT KENTİNDE FAALİYETE BAŞLAYAN KT BANK AG BUGÜN 4 ŞUBESİ İLE ALMANYA’DA HİZMET VERİYOR. KUVEYT TÜRK’ÜN ANA İŞTİRAKLERİ ARASINDA YER ALDIĞI KT BANK AG AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İLK VE TEK İSLAMİ BANKA OLARAK ÖNCÜLÜK YAPIYOR.
EKOVİTRİN DERGİSİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ BİLAL KOÇAK, KT BANK’IN YÖNETİM KURULU ÜYESİ AHMET KUDSİ ARSLAN İLE  BANKANIN FAALİYETLERİNİ VE HEDEFLERİNİ KONUŞTU.

DÖNERİN PORSCHE’Sİ: ALİCE PREMİUM DÖNER
GAZİANTEPLİ İŞLETME UZMANI GENÇ İŞ ADAMI ALİ ERDOĞAN ALMANYA’DA GASTRONOMİ SEKTÖRÜNDE BAŞARILARA İMZA ATIYOR. LEONARDA GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ ERDOĞAN, MİLLİ LEZZETİMİZ DÖNERİ ALMANYA’DA EN LÜKS ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİLERİNE SUNUYOR. 10 ŞUBESİ İLE HİZMET VEREN ALİCE PREMİUM DÖNER, DÖNERDE FAST FOOD ALGISINI YIKARAK ADETA BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ.
EKOVİTRİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BİLAL KOÇAK, ALİCE PREMİUM DÖNERİN KURUCUSU ALİ ERDOĞAN İLE ÖZEL BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ. 

‘KOMŞUNU AL GEL’ PROJESİNE BERLİN’DEN DESTEK
EKOVİTRİN MEDYA GRUBU BAŞKANI KAMURAN ABACIOĞLU, BERLİN TÜRK İŞ ADAMLARI DERNEĞİ KURUCU BAŞKANI KEMAL DEĞİRMENCİ İLE GÖRÜŞTÜ. ALMANYA VE TÜRKİYE’DE TURİZM EMLAK VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDE ÖNEMLİ YATIRIMLARA İMZA ATAN KEMAL DEĞİRMENCİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GURBETÇİLER İÇİN BAŞLATTIĞI ‘KOMŞUNU AL GEL’ KAMPANYASINA DESTEK VERİYOR.

ŞAFAK MUTFAK’IN ALMANYA’DA ELDE ETTİĞİ BAŞARI
ŞAFAK GRUBU, MUTFAK, MOBİLYA VE EV DEKARASYONU SEKTÖRLERİNDE ALMANYA’DA FAALİYET SÜRDÜREN BİR TÜRK ŞİRKETİ. GRUBUN YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR BALIKÇI, TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN AVRUPA’DA ELDE ETTİĞİ BAŞARIYI EKOPAZAR’A ANLATTI.

Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR 26 Mart PAZAR günü Türkiye saatiyle 13:08, Avrupa saati ile 11:08'de ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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