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EKOPAZAR DA BU HAFTA

03 Mart 2017 Cuma 17:44
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Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. EKOPAZAR’ı 5 MART 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.10’da canlı olarak izleyebilirsiniz.

EKOPAZAR DA BU HAFTA
- MERKEZİ ALMANYA’NIN MANHAYM KENTİNDE  BULUNUNAN BAKTAT ; ALMANYA’DA 7 BİN, AVRUPA BİRLİĞİNİN DİĞER ÜLKELERİNDE 5 BİN OLMAK ÜZERE TOPLAM 12 BİN SATIŞ NOKTASINDA TÜKETİCİYLE BULUŞUYOR. EKOVİTRİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BİLAL KOÇAK, ALMANYA’DA BAKTAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA BAKLAN’LA YAPTIĞI ÖZEL RÖPORTAJ… 

- SAĞLIKLI GÜVENİLİR HİJYENİK VE PRATİK HAZIR BUZ KÜPÜ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN KUZEY BUZ FİRMASI, GELİŞTİRDİĞİ FARKLI YÖNTEMLERLE  MEYVE AROMALI ÜRÜNLER DE ÜRETİYOR.

- NAKKAŞLIK SANATININ GÜNÜMÜZDEKİ EN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN A. MÜSLİM KORKUTATA, YURTİÇİ VE YUTDIŞINDA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELERLE ADINDAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİRİYOR. MÜSLİM KORKUTATA İLE ÖZEL SÖYLEŞİ… 

- SÜREKLİ GELİŞEN, KENDİNİ YENİLEYEN, ÖNGÖRÜLÜ VE DAİMA GENİŞLEYEN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİYLE AVİZE SEKTÖRÜNÜN LİDER İSİMLERİNDEN OLMAYI BAŞARAN SAFA AVİZE’NİN BİRBİRİNDEN ŞIK TASARIMLARI...

-LÜKS KONUTLAR, MODERN İŞ VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GİBİ BİRÇOK BAŞARILI PROJEYE İMZA ATAN SANAT YAPI’NIN, KONYA’NIN ÇEHRESİNE DEĞER KATAN ÇALIŞMALARI…. 

- FAALİYETTE OLDUĞU ALANLARDA HER ZAMAN ÖNCÜ KONUMUNDA OLMAYI BAŞARAN YUNTES,  FARKLI SEKTÖRLERİN İHTİYAÇ DUYDUĞU BİRÇOK ALANDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİYOR. 

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DÖVİZİNİ BOZDUR KAMPANYASINA KONYALI EMLAKÇI BAHATTİN ÇİBİK’TEN İLGİNÇ BİR DESTEK GELDİ. İŞADAMI, DÖVİZİNİ BOZDURUP EMLAK ALAN MÜŞTERİLERİNİ ÖZEL UÇAKLA KONYA SEMALARINDA ŞEHİR TURUNA ÇIKARTIYOR.

-YÜZYILI AŞKIN SÜREDİR KONYA’DA  LEZZET MÜDAVİNLERİNE HİZMET VEREN GAZYAĞCI FURUN KEBAP’IN LEZZET SIRRI... 

- GELENEKSEL OSMANLI VE TÜRK MUTFAĞININ TATLI ÇEŞİTLERİNİ, GÜNÜMÜZDE ORGANİK OLARAK ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN BURSALI ÜNLÜ TATLICI HACI HASAN OĞULLARI’NIN BİRBİRİNDEN FARKLI LEZZETLERİ…

- KEYİFLİ VE GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ YAŞAMAK İSTEYENLERİN ADRESİ İNTERYOL RENT A CAR FİRMASININ, ARAÇ KİRALAMA KONUSUNDA MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU ÇÖZÜMLER…

- İSTANBUL’DA NEBİOĞLU DÖNER MARKASIYLA ÇEYREK ASRI AŞKIN SÜREDİR GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN RESTORAN, SON ŞUBESİNİN AÇILIŞINI İSTANBUL ATAŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRDİ, AÇILIŞTAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER...


Bu hafta, EKOPAZAR /5 MART  2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:10’ da) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN  www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 5  MART  2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.10’da canlı olarak  izleyebilirsiniz.



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