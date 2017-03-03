EKOPAZAR DA BU HAFTA

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- NAKKAŞLIK SANATININ GÜNÜMÜZDEKİ EN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN A. MÜSLİM KORKUTATA, YURTİÇİ VE YUTDIŞINDA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELERLE ADINDAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİRİYOR. MÜSLİM KORKUTATA İLE ÖZEL SÖYLEŞİ…
- SÜREKLİ GELİŞEN, KENDİNİ YENİLEYEN, ÖNGÖRÜLÜ VE DAİMA GENİŞLEYEN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİYLE AVİZE SEKTÖRÜNÜN LİDER İSİMLERİNDEN OLMAYI BAŞARAN SAFA AVİZE’NİN BİRBİRİNDEN ŞIK TASARIMLARI...
-YÜZYILI AŞKIN SÜREDİR KONYA’DA LEZZET MÜDAVİNLERİNE HİZMET VEREN GAZYAĞCI FURUN KEBAP’IN LEZZET SIRRI...
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- KEYİFLİ VE GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ YAŞAMAK İSTEYENLERİN ADRESİ İNTERYOL RENT A CAR FİRMASININ, ARAÇ KİRALAMA KONUSUNDA MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU ÇÖZÜMLER…
- İSTANBUL’DA NEBİOĞLU DÖNER MARKASIYLA ÇEYREK ASRI AŞKIN SÜREDİR GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN RESTORAN, SON ŞUBESİNİN AÇILIŞINI İSTANBUL ATAŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRDİ, AÇILIŞTAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER...
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