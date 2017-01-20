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EKOPAZAR DA BU HAFTA

20 Ocak 2017 Cuma 17:42
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Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

EKOPAZAR DA BU HAFTA
DEKORASYON TUTKUNLARI EKRAN BAŞINA…
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PEK MOBİLYA’DAN, ŞIK, ZARİF VE HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN ALTERNATİF TASARIMLAR…

DOĞTAŞ MOBİLYA’DAN EVLERDE YENİLİK RÜZGARI...
KİLİM MOBİLYA’NIN YAŞAM ALANLARIMIZI RENKLENDİREN MODERN ÜRÜN GRUPLARI…

MERİNOS MOBİLYA’DA FONKSİYONELLİKLE BERABER RAHATLIĞI ÖN PLANA ÇIKARAN ÜRÜNLER...

VETTORE MOBİLYA’DAN YAŞAM ALANLARIMIZI RENKLENDİREN MODERN ÜRÜN GRUPLARI...

YENİLİKÇİ TASARIMLARIYLA İDDİASINI SÜRDÜREN CARDİN MOBİLYA’DAN GÖZ KAMAŞTIRAN TASARIMLAR.. YATAK VE YATAK TEKNOLOJİLERİNDE SINIR TANIMAYAN BRN YATAK, SAĞLIKLI UYKUYU KONFORLA BULUŞTURUYOR...




DENİZDEN KAZANDIĞINI DENİZ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNE HARCIYOR. DÜNYANIN İLK DENİZ CANLILARI MÜZESİNE SAHİP OLAN BALIKÇI KENAN’IN LEZZET SERÜVENİ...

İNCİ UNLU MAMÜLLERİ’NDEN LEZZETLİ GÖRÜNTÜLER...

LEZZET USTALARININ ELLERİNDE ÜRETİLEN KOKOREÇLER…
TAHTAKALE KOKOREÇCİSİ, KOKOREÇCİ ALİ USTA VE KOKOREÇCİ ZÜLFÜ USTA SEKTÖRÜNÜN TERCİH EDİLEN LEZZETLERİ ARASINA GİRMEYİ NASIL BAŞARDI?

Bu hafta, EKOPAZAR /22 OCAK 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:04’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 22 OCAK 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.04’de canlı olarak izleyebilirsiniz..
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