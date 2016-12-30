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EKOPAZAR DA BU HAFTA

30 Aralık 2016 Cuma 12:25
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İş ve ekonomi dünyasının nabzı her pazar Ekopazar ‘da atıyor. Ekovitrin Medya Grubu tarafından hazırlanan Ekopazar programı, her hafta ekonominin gülen yüzü olmaya devam ediyor. Anadolu’dan dünyaya açılan Kobilerin başarı hikâyelerini gündeme taşıyan Ekopazar, Pazar günleri, iş dünyasını ekrana bağlıyor.

EKOPAZAR DA BU HAFTA
“TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK HİZMET İHRACATÇISI” ARAŞTIRMASI KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN HİZMET İHRACATI ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ. BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’IN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TİM'İN “TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK HİZMET İHRACATÇISI” ARAŞTIRMASI ÖDÜL TÖRENİNDE TAHA KARGO İKİ ÖDÜL BİRDEN ALDI.

TAHA KARGO YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA AYNI ZAMANDA MÜSİAD LOJİSTİK SEKTÖR KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DE YÜRÜTEREK BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR. MÜSİAD LOJİSTİK SEKTÖR KURULUNUN DÜZENLEDİĞİ “ENERJİ LOJİSTİĞİNİN STRATEJİK ÖNEMİ” KONULU PANELDEN DETAYLAR EKOPAZAR’DA…

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DR. MUSTAFA AYDIN’IN EĞİTİMDE ÇİZDİĞİ YOL HARİTASI VE GÜNDEME İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMLARI… VİZYONU VE YATIRIMLARIYLA KONUT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN OLAN ARTAŞ İNŞAAT, 2017’Yİ 5 YENİ PROJEYLE KARŞILIYOR.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN'DA KURUMSAL VE YATIRIM BANKACILIĞI HİZMETİ VEREN PASHA BANK TÜRKİYE, ÜLKELER ARASINDA OLUŞTURDUĞU FİNANSAL SİNERJİYİ DÜZENLENEN FOTOĞRAF SERGİSİYLE SANATSAL BİR BOYUTA TAŞIDI. EKOPAZAR’DA…

EKONOMİ GAZETECİLERİ DERNEĞİ’NDEN AYLIK EKONOMİ HABER DERGİSİ EKOVİTRİN’E ANLAMLI ÖDÜL…

FSV DUİSBURG SPOR KLÜBÜ’NÜN DÜZENLEDİĞİ AİLE BALOSUNDAN RENKLİ GÖRTÜNLER...

ALMANYA’DA YAŞAYAN GURBETÇİ VATANDAŞLARIMIZIN YENİ YIL MESAJLARI...

17. YAYIN YILINA GİREN AYLIK EKONOMİ HABER DERGİSİ EKOVİTRİN DERGİSİ OCAK SAYISIYLA OKURLARININ KARŞISINDA… DETAYLAR EKOPAZAR’DA…

SEKTÖRÜNÜN DUAYEN İSİMLERİNDEN ORHAN MANTAR’IN BAŞARI HİKAYESİ...

MURAT PASTANESİ’NDEN İŞTAHLARI AÇAN LEZZETLİ GÖRÜNTÜLER...

HEPSİ VE DAHA FAZLASI EKOPAZAR’DA… AVRUPA VE TÜRKİYE’DEKİ BAŞARILI GİRİŞİMCİLERİMİZ VE SEKTÖRLERDEN HABERLERLE EKOPAZAR, 27 KASIM 2016 PAZAR, TÜRKİYE SAATİYLE 13:50'DE  ATV AVRUPA’DA... WWW.ATVAVRUPA.TV ADRESİNDEN DE CANLI OLARAK DA İZLEYEBİLECEĞİNİZ EKOPAZAR’IN TEKRAR BÖLÜMLERİNİ İSE SALI GECESİ ATV AVRUPA EKRANINDA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
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