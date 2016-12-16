EKOPAZAR DA BU HAFTA

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ, TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE TANINAN OLANAKLARI ALMANYA VE HOLLANDA’DA GURBETÇİ ÖĞRENCİLERE ANLATTI. EKOPAZAR’DA…
ERAYSAN GRUP AKILLI KART TEKNOLOJİLERİNDE ÇIĞIR AÇIYOR. ERAYSAN GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL AYKUT, EKOVİTİN MEDYA GRUBU BAŞKANI KAMURAN ABACIĞLU’NUN SORULARINI YANITLIYOR.
İSTANBUL’UN İŞ VE FİNANS MERKEZİ MASLAK’IN GÖZDE PROJELERİNDEN ECLİPSE MASLAK’TA, OFİS KONSEPTİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK “WORKLAND” PROJESİ’NDEN DETAYLAR…
EKOPAZAR TERMAL TURİZM BAŞKENTİ AFYONKARAHİSAR’DA… FİZİKİ VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA ÖNEMLİ YATIRIM PROJELERİNİ HAYATA GEÇİREN AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI BURHANETTİN ÇOBAN İLE ÖZEL SÖYLEŞİ…
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ NABZINI TUTAN EKOVİTRİN DERGİSİ ARALIK SAYISINDA ZENGİN İÇERİYLE ÖNE ÇIKIYOR.
AVRUPA’NIN TÜRK YILDIZI ŞAFAK GRUP’UN ALMANYA’DAN TÜM DÜNYAYA AÇILAN BAŞARI ÖYKÜSÜ…
ALMANYA LANDESLİGA'DA MÜCADELE EDEN FSV DUISBURG BU YIL 2.SİNİ DÜZENLEYECEKLERİ "AİLE BALOSU" NA HAZIRLANIYOR.. FSV DUISBURG BAŞKANI EROL AYAR’DAN EKOPAZAR’A AÇIKLAMALAR…
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