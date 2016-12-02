EKOPAZAR DA BU HAFTA

EKOPAZAR BU HAFTA MARKA KENT UŞAK’TA… VALİ AHMET OKUR, UŞAK’I EKOPAZAR’A ANLATIYOR.
UŞAK EKONOMİSİNİN ÜRETEN GÜCÜ GÜNALLAR DERİ’NİN BAŞARI HİKÂYESİ…
GÜNALLAR DERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE UŞAK DERİCİLER ODASI BAŞKANI AHMET GÜNAL İLE ÖZEL SÖYLEŞİ…
UŞAKÎN ÇEKİM MERKEZİ SİVASLI YENİ YATIRIMLARLA ÇAĞ ATLIYOR… BELEDİYE BAŞKANI NİHAT SAZLIGÖL, SİVAS’LIYI ANLATIYOR.
ÖZYEŞİLYURT TARIM MAKİNALARI’NDAN TÜRK ÇİFTÇİSİNE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER PAMFİLYA CONSTRICTION’DAN KIBRIS’A GAYRİMENKUL ATAĞI…
LİDER BOTANİK GARDEN 4 MEVSİM MEKÂNLARIN ÇEHRESİNİ NASIL DEĞİŞTİRİYOR. BEYTAŞ PEYZAJ’DAN, MEKÂNLARIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN TASARIMLAR…
FRANSA’DA PARAKENDE SEKTÖRÜNDE BİZİM MARKET, MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İSE ANNECY BEBELAND MOBİLYA MAGAZASI İLE HİZMET VEREN İŞADAMI MUSTAFA TUNCER’İN BAŞARI HİKÂYESİ…
DÜNYADA BİRÇOK EĞİTİM KURUMU ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİYLE HEM TEORİK HEM DE PRATİK EĞİTİM VERİYOR. MERKEZİ İSVİRÇE’DE OLAN ACADEMY OF BUSINESS MANAGEMENT IN EĞİTİM SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIĞI YENİLİKLER…
Bu hafta, EKOPAZAR /4 ARALIK 2016 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:07’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 4 ARALIK 2016 PAZAR günü Türkiye saat’iyle 13.07’de canlı olarak izleyebilirsiniz..
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