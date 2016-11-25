EKOPAZAR DA BU HAFTA

İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.
KARS HARAKANİ HAVALİMANI İKİNCİ PİSTE KAVUŞUYOR. YENİ PİSTİN TEMEL ATMA TÖRENİ ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI AHMET ARSLAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ. BAKAN ARSLAN HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELERİ VE MEMLEKETİ KARS’I EKOPAZAR’A ANLATTI.
EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ İŞADAMI SBK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEZGİN BARAN KORKMAZ, MEMLEKETİ KARS’A 12 DERSLİK BİR OKUL İNŞA ETTİRDİ. AÇILIŞTAN DETAYLAR EKOPAZAR’DA…
İSTANBUL’UN YENİ İŞ VE YAŞAM MERKEZİ VADİSTANBUL BULVAR’DA SONA GELİNDİ..
LOJİSTİK SEKTÖRÜYLE BİRLİKTE ŞİMDİ DE TURİZM, TEKNOLOJİ VE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE YATIRIM ATAĞINA GEÇEN TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MÜSİAD LOJİSTİK SEKTÖR KURULU BAŞKANI VE DEİK TÜRKİYE IRAK İŞ KONSEYİ BAŞKANI EMİN TAHA, YATIRIMLARINI VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ EKOPAZAR’A DEĞERLENDİRİYOR.
ÇAĞ LOJİSTİK’TEN YATIRIM ATAĞI…
BİNLERCE KİŞİYİ TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE KONUT VE OTOMOBİL SAHİBİ YAPAN EMİN ŞİRKETLER GRUBU, EN YENİ PROJELERİNİ 5. EMLAK FUARINDA GÖRÜCÜYE ÇIKARDI.
MARMARA MÜHENDİSLİK’İN İMZASINI TAŞIYAN BEYLİKDÜZÜ MARMARA KONAKLARI PROJESİ 5. EMLAK FUARINDA GÖRCÜYE ÇIKARDI..
BÜYÜME HEDEFİ OLARAK KÖRFEZ ÜLKE YATIRIMCILARINI SEÇEN BEYT TÜRK, İMZASINI ATTIĞI PROJELERLE YABANCI YATIRIMCILARI TÜRKİYE’YE ÇEKİYOR.
ICS GLOBAL DANIŞMANLIK’IN HİZMET VE FALİYETLERİ…
GAYRMENKUL DANIŞMANLIĞI SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIMLARIYLA ÖNE ÇIKAN İŞADAMI İLHAN SEGİL İLE SÖYLEŞİ…
AKTİF GRUB’UN ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİNDE GELİŞTİRDİĞİ EN SON YENİLİKLER..
AKSUVİTAL’DAN DOĞAL VE SAĞLIKLI ÜRÜLER….
TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIMLARIYLA ÖNE ÇIKAN WOME DELUXE HOTEL’DEN AYRICALIKLI HİZMETLER..
FATMA TABAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK’İN HİZMETLERİ.
İŞ MAKİNALARI SEKTÖRÜNÜN YEDEK PARÇA İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN ESMAKSAN MAKİNA’NIN BAŞARI HİKÂYESİ...
MODALED ÜRETİM PROJE VE MÜHENDİSLİK’İN LED TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ YENİLİKLERİ…
ALMANYA DÜSSELDORF’DA MEDİKAL FUARINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER…
Bu hafta, EKOPAZAR /27 KASIM 2016 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:06’ da) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 27 KASIM 2016 PAZAR günü Türkiye saat’iyle 13.06’da canlı olarak izleyebilirsiniz..
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