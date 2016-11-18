EKOPAZAR DA BU HAFTA

15 TEMMUZ DESTANIN, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİN SERGİLENDİĞİ KONYA, EKONOMİK KALKINMA HAMLELERİYLE DEMOKRASİYE EVET, YATIRIMA DEVAM DİYOR. EKOPAZAR BU HAFTA MEVLANA DİYARI KONYA’YI EKRANLARINIZA GETİRİYOR.
MEDENİYETİN BEŞİĞİ, HOŞGÖRÜ DİYARI, MEVLANA'NIN ŞEHRİ KONYA GELİŞEN SANAYİSİ, İNANÇ TURİZMİ VE MODERN GÖRÜNÜMÜYLE BİR DÜNYA KENTİ… BU DEĞİŞİMİN ÖNEMLİ MİMARLARINDAN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR AKYÜREK PROJELERİNİ VE HEDEFLERİNİ EKOPAZAR’A ANLATIYOR.
YARIM ASRI AŞAN TECRÜBESİYLE 2015 YILINDA İSTANBUL SANAYİ ODASI’NIN İKİNCİ 500 LİSTESİNDE YER ALMA BAŞARISI GÖSTEREN ENKA SÜT’ÜN BAŞARI HİKÂYESİ…
KONYA’NIN EN BÜYÜK, TÜRKİYE’NİN İSE 16. BÜYÜK İLÇESİ… SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY’IN, SELÇUK’U GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELERİ…
TOROSLAR’DAN ANKARA’YA, AKSARAY’DAN ISPARTA’YA KADAR ORTA ANADOLU’DA BİNLERCE AİLENİN ÜRETTİĞİ KALİTELİ SÜTLERİ TÜM TÜRKİYE’YE ULAŞTIRIYOR. 7 YILDIR İSTANBUL SANAYİ ODASI TARAFINDAN TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ARASINA İSMİNİ YAZDIRIYOR. OVA SÜT’ÜN LEZZET HİKÂYESİ…
TÜRKİYE’NİN ALT YAPI VE ÜST YAPI GÜCÜ OLMA VİZYONUYLA TOPLAM DA 6 TESİSİYLE HİZMET VEREN ALADAĞ ŞİRKETLER GURUBU, KONYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE NASIL KATKI SAĞLIYOR? EKOPAZAR’DA
ÖZYEŞİLYURT TARIM VE DEĞİRMEN MAKİNALARI’NDAN TÜRK ÇİFTÇİSİNE VE TARIMINA PROFESYONEL ÇÖZÜMLER...
TÜRKİYE GENELİNDEKİ BAYİLİKLERİYLE BÜYÜME HIZINI HERGEÇEN GÜN YÜKSELTEN KOYUNCU TAKIM TEZGÂHLARI’NIN FAALİYETLERİ VE HEDEFLERİ…
KONYA’DA DEMOKRASİYE EVET YATIRIMA DEVAM DİYEN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARIMIZDAN OKKALI METAL ALÜMİNYUM SANAYİİ, PROJE ODAKLI ÇALIŞMALARIYLA MARKA BİLİNİRLİLİĞİNİ HERGEÇEN GÜN ARTTIRIYOR.
KEYİFLİ VE GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ İÇİN ARACINIZ NE OLURSA OLSUN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREKİYOR. GÖSTERGE DÜNYASININ TERCİH EDİLEN İSİMLERİNDEN KİLOMETRECİ YAŞAR USTA’NIN BAŞARI HİKAYESİ…
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